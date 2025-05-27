Türk Mutfağı Haftası Viyana'da Kutlandı

Türk Mutfağı Haftası Viyana'da Kutlandı
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programında, geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Büyükelçi Dönmez, Türk mutfağının kültürel önemi ve sosyal yaşam üzerindeki etkisini vurguladı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programda, geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Nezdinde Daimi Temsilcisi Zeynep Kızıltan'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Dönmez, mutfak ve yemeğin insanlık üzerinde ciddi bir etkisinin bulunduğunu ve önemli bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Dönmez, Türk mutfağının dünyanın zengin mutfaklarından biri olduğuna işaret ederek, "Biz Türkler için Türk mutfağı sadece bir yeme kültürü değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Türk mutfağı sosyal yaşamımızın merkezinde yer alır. Yemek paylaşıldıkça lezzetlenir ve çoğalır. Bu esasında bizim inanışımızdır. Birlikte olmak isteniyorsa, paylaşmayı da bilmek gerekir." görüşünü paylaştı.

Türkiye'de insanların sıklıkla yemek sofralarında bir araya geldiğini anlatan Dönmez, özellikle ramazan ayında kurulan iftar sofralarının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Dönmez, Türk misafirperverliğinin en güzel örneğinin masada sergilendiğini kaydederek, programda Türk mutfağından seçme lezzetlerin davetlilere tanıtılacağını söyledi.

Viyana Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Balca Kurhan Elayouti de zengin Türk mutfağını tanıtan bir konuşma yaptı.

Etkinlikte misafirlere pastırmalı kuru fasulye, enginar, sarma, ezme gibi lezzetler ikram edildi.???????

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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