Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi 2'nci Toplantısı Astana'da Gerçekleşti

Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi 2'nci Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı.

Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva'nın ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova katıldı.

????Vakfın yeni dönem başkanı olarak açılış konuşmasını yapan Bakan Balayeva, Türk dünyasının kültürel mirasını yaygınlaştırmaya ve bu yönde Türk devletleri arasında işbirliğini pekiştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Vakfın faaliyetlerinin takdir topladığını belirterek, "Türk Kültür ve Miras Vakfının geliştirilmesi ile üye ülkeler arsındaki etkileşimin güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Vakfın özellikle tarihi ve kültürel anıtların korunmasında önemli misyon üstlendiğine dikkati çeken Balayeva, şöyle konuştu:

"Bugün de ülkelerimiz için tarihi ve kültürel mirasımızı koruma meselesi önemli bir konu. Dolayısıyla bu alanda uzmanların yetiştirilmesi daha da önemli hale geliyor. Bu bağlamda biz Türkistan'da Türk dünyası ülkelerinden restoratörler için eğitim projesini hayata geçirmeyi öneriyoruz."

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova da Azerbaycan'ın dönem başkanlığında 2024'ü verimli geçirdiklerini kaydederek, "Vakıf olarak geçen yıl restorasyon ve müzecilik, bilimsel, eğitim ve tanıtım, sanat alanlarında 75'ten fazla büyük projeyi faaliyete geçirdik." dedi.

"Vakfımızın tam üyesi olmaya hazır olduğunu bildirdi"

2025 yılı itibarıyla dönem başkanlığının Kazakistan'a geçtiğini anlatan Raimkulova, bu yıl da somut projelere imza atmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Raimkulova, özellikle Vakfı genişletmenin temel hedeflerinden olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11'inci Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Vakfımızın tam üyesi olmaya hazır olduğunu bildirdi. Türkmenistan da diplomatik nota göndererek Vakfımıza gözlemci üye olarak katılmaya hazır oldukları yönünde kararlarını iletti. Yakında adı geçen ülkeleri Vakfımızın üye ve gözlemci üyeleri olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağız."

Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçtiği toplantıda uluslararası arenada Türk kültür ve mirasının tanıtılması ile Vakfın 2025-2026 Eylem Planı gibi alanlarda çeşitli kararlar alındı.