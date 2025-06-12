Türk Kızılayı'nın 157. Yılı Anamur'da Kutlandı

Türk Kızılayı'nın 157. Yılı Anamur'da Kutlandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Kızılayı'nın 157. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte pasta kesilirken, Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, gönüllülerin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Kızılayın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Anamur Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte şube görevlilerinin katılımıyla pasta kesildi.

Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, Kızılay gönüllüleriyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Derneğin kuruluş döneminden 157 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi çalışmaların sürdüğünü anlatan Kuz, şunları kaydetti:

"İyiliğin adı 157 yıldır aynı. Kızılay gönüllüleri olarak durmadan çalışıyoruz. Bugün 157 yaşındayız ama ilk gönüllünün duasıyla, ilk bağışçının kalbi ile ve ilk ihtiyaçlının duası ile yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda mücadele veren herkesi kutluyor ve insanlık adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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