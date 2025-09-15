Türk Kızılayı, Filistin halkına destek amaçlı Batı Şeria'yı ziyaret etti

İşgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret eden Türk Kızılay heyetine öncülük eden Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Filistinlilere "Türk halkının kendilerine sürekli dua ettiğini ve dayanışma içinde olduğunu" söyledi.

Yılmaz öncülüğündeki Türk Kızılay heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ve Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib, burada birer konuşma yaptı.

Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da İsrail işgalinin neden olduğu sorunlara işaret ederek "Tüm bu koşullar, insani ihtiyaçların artık ertelenemez bir noktaya geldiğini açıkça göstermektedir." dedi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini, ambulansların zarar gördüğünü, sağlık merkezlerinin tahrip edildiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizim için sınırlar yoktur; bizim için en önemli sınır insan onurudur. Filistin halkının acısı bizim acımız, mücadelesi bizim mücadelemizdir. Türk halkının duaları, desteği ve dayanışması sizlerle birliktedir. Yalnız değilsiniz; Türk Kızılay dün olduğu gibi bugün de, yarın da kardeşiniz olarak yanınızda olacaktır."

Yılmaz, Türk Kızılayın Filistin Kızılayına gıda, ilaç, tıbbi ve barınma malzemelerinin yanı sıra acil müdahale operasyonlarında destek sağladığını, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde 5'i Türk Kızılay ve 5'i AFAD koordinesinde olmak üzere 10 gemilik deniz yolu sevkiyatıyla 18 bin ton insani yardım malzemesi sevk ettiğini kaydetti.

Bunun yanında Ürdün ve Filistin'den toplam 654 ton insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edilerek ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırıldığını belirten Yılmaz, Gazze'de bulunan aşevlerinin günlük 21 bin kişiye yemek dağıtımıyla bugüne kadar toplam 7 milyon 373 bin 500 öğünlük/kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptığını belirtti.

Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze'deki El-Emel ve Mevasi hastanelerine de destek sağlayacağını duyurdu.

Filistin Kızılayı Genel Başkanı Hatib ise "Türkiye'nin Filistin halkına ve davasına uzun yıllardır verdiği destek ve yardımla aramızda uzun bir işbirliği geçmişi var." dedi.

Hatib, İsrail'in sağlık ve basın ekiplerine yönelik ihlallerine karşı Türk Kızılayın tutumundan övgüyle bahsederek "Filistin halkı adına, Türk Kızılaya ve Türkiye'ye tüm bu destek ve sürekli yardımları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından Türk Kızılay heyeti, Ramallah'ta El-Bireh Hastanesi'ndeki birimleri ziyaret etti.