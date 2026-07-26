Haberler

Türk Kızılaydan Diyarbakır'da bağcılık eğitimleri

Türk Kızılaydan Diyarbakır'da bağcılık eğitimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Sur Şubesi ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP UTAEM) iş birliğinde yürütülen "Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor" projesi kapsamında bağcılık eğitimleri başladı.

Türk Kızılay Sur Şubesi ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP UTAEM) iş birliğinde yürütülen "Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor" projesi kapsamında bağcılık eğitimleri başladı.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara bağ tesisi, asmanın morfolojik yapısı, aşılı fidan yetiştiriciliği, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat ve muhafaza yöntemleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını belirterek, çalışmayla aynı zamanda bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Diyarbakır'ın köklü bir bağcılık geleneğine sahip olduğunu ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor projesiyle bu mirası yeniden canlandırmayı, üreticilerimizin bilgi ve tecrübelerini modern tarım uygulamalarıyla desteklemeyi hedefliyoruz. Amacımız yalnızca eğitim vermek değil, üreticilerimizin daha bilinçli, verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarına katkı sağlamaktır."

Eğitimlerde teorik bilgilerin uygulama alanlarında pekiştirildiğini belirten Sönmez, üreticilerin doğru bağ tesisi kurulumu, budama, bitki besleme ve hastalıklarla mücadele konularında uzmanlardan eğitim aldığını ifade etti.

Sönmez, eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı

Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı