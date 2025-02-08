Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Ordu'da Türk Kızılay Ünye Şubesi'nin 3. Olağan Kongresi yapıldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, özverili çalışma için personele teşekkür ederken, sabit kan bağış merkezi kurulması gerektiğini vurguladı. Mevcut başkan Halit Özdemir yeniden seçildi.
Ordu'da, Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki kongrede, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.
Sabit kan bağış merkezi kurulmasını istediklerini belirten Tavlı, "İhtiyacın çözümü noktasında büyükşehrimizle beraber gerekeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." dedi.
Mevcut başkan Halit Özdemir'in yeniden seçildiği kongrede, yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ütü, Alparslan Öz, Yahya Karaoğlan, Nurettin Coşkan, Yaşar Kocatoros ve Berika Şimal Berk getirildi.
Özdemir, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.