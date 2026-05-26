Türk Kızılay Sudan'da 300 büyükbaş kurban kesecek

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 300 büyükbaş kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Türk Kızılayın 2026 yılı vekaletle kurban kesimi organizasyonu kapsamında Hartum'da kurbanlıklar kontrol edildi.

Veteriner eşliğinde kurbanlıkların sağlık ve din açısından uygunluğunu denetleyen Türk Kızılay ekipleri, hayvanların kesileceği alanda da hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılay Sudan ekip sorumlusu Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine, Türk Kızılayın Sudan'da insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Kurbanlıkların kontrolünü yaptıklarını belirten Dervişoğlu, "Yarın da kurbanlarımızı Sudan Kızılayı ile keseceğiz, ardından da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Bu yıl Sudan genelinde 300 büyükbaş hayvan kesimini gerçekleştireceğiz." dedi.