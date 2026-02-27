Haberler

Türk Kızılaydan Sudan'ın Gadarif eyaletindeki yerinden edilmişlere ramazan desteği

Türk Kızılaydan Sudan'ın Gadarif eyaletindeki yerinden edilmişlere ramazan desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Sudan'ın Gadarif eyaletinde ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye iftar vererek 1000 gıda kolisi dağıttı. Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde 2026 ramazan programını sürdüren Türk Kızılay, yerinden edilmiş ailelere destek oldu.

PORT Türk Kızılay, Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde yerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye iftar verdi, 1000 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2026 ramazan programımızı, Sudan'ın 5 farklı eyaletinde sahada Sudan Kızılayı işbirliğinde, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Gadarif eyaletindeki El-Sarraf kampında 3 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını belirten Dervişoğlu, eyalette 1000 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırdıklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'amin' demek bizler için de çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

Darfur ve Kurdufan bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin, "yalnız olmadıklarını hissetmenin kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu" söylediklerini aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her şartta yanlarında durulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye ve bu iyiliğe vesile olan tüm bağışçılarımıza selam ve dualarını ilettiler. Bizler de sahada gördüğümüz bu samimi tebessüm ve içten teşekkürlerin, yapılan her desteğin ne kadar yerini bulduğunu bir kez daha gösterdiğine şahit olduk."

Kaynak: AA / Ahmed Satti
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"