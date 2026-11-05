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Türk Kızılay, Şarkışla'da öğrencilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenledi

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Türk Kızılay, Şarkışla'da öğrencilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenledi
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Türk Kızılay, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Öğrenciler, form doldurup sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, kan bağışı standı kuruldu.

Kampanyaya katılan öğrenciler, bağış öncesinde gerekli formları doldurarak sağlık kontrollerinden geçirildi.

İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, Türk Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA
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