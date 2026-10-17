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Türk Kızılay Muş'ta İyilik Çarşısı'yla köy çocuklarına kırtasiye yardımı yapacak.

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Türk Kızılay Muş'ta İyilik Çarşısı'yla köy çocuklarına kırtasiye yardımı yapacak.
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Türk Kızılay Muş Şubesi ve Varto Temsilciliği işbirliğiyle eski valilik binası önünde kurulan İyilik Çarşısı'nda hayırseverlerin bağışladığı ürünler satışa sunuluyor. Satışlardan elde edilecek gelirle Muş merkez ve ilçelerdeki köy çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Muş'ta Türk Kızılay tarafından kurulan İyilik Çarşısı'ndan elde edilecek gelirle köy çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacak.

Türk Kızılay Muş Şubesi ve Varto Temsilciliği işbirliğiyle eski valilik binası önünde kurulan çarşıda, hayırseverlerin bağışladığı ürünler satışa sunuluyor.

Satışlardan elde edilecek gelirle Muş merkezindeki ve Varto, Hasköy, Korkut, Bulanık ile Malazgirt ilçelerindeki köy çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Türk Kızılay Varto Temsilcisi Mazlum Gündüz, çarşıyı gönüllülerin desteğiyle kurduklarını söyledi.

Çalışmanın gönüllülük esasına dayandığını aktaran Gündüz, destek veren herkese teşekkür ederek dayanışma çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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