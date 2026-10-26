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Türk Kızılay Muş Şubesinden öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi desteği

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Türk Kızılay Muş Şubesi, Mardin'den gelerek kentte mangal kömürü üretimi yapan ailelerin çocuklarının da eğitim gördüğü okuldaki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılay Muş Şubesi, Mardin'den gelerek kentte mangal kömürü üretimi yapan ailelerin çocuklarının da eğitim gördüğü okuldaki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Gülbey Gümüştekin ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Alaniçi Köyü Şehit Astsubay Engin Yalçın okulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Gümüştekin ve Altay, onlara mont, bot, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kızılay gönüllüleri de çocuklarla oyun oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Altay, Kızılay Şubesi görevlileriyle birlikte ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Mardin'den gelen ailelerin çocuklarının da okulda eğitimlerini sürdürdüğünü dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Köy okullarımızın ziyaret edilmesi hem öğretmenimiz hem öğrencilerimiz açısından önemli. Onlara moral oluyor. Oyunlar oynadık. Ümit ediyorum bu çocuklarımız gelecekte ülkemiz ve insanlık için hayırlı evlatlar olurlar. Çocuklarımızın eğitim öğretim hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması için gayret ediyoruz. Herhangi bir sebeple ilimize gelen bütün öğrencilerimizin takibini yapıyoruz. Eğitim öğretim hizmetlerini eksiksiz ve zamanında olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gümüştekin ise Kızılay olarak programlarına aldıkları köy okullarını ziyaret ederek çocukların eğitimine destek sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Mardin'den gelerek kentte mangal kömürü üretimi yapan ailelerin çocuklarına hediyeler getirdiklerini anlatan Gümüştekin, "Kızılay ailesi olarak burada minik yüreklerle bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu çalışmada bizlere destek veren Milli Eğitim Müdürümüz Abdulkadir hocamıza teşekkür ediyoruz. Kızılay ailesi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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