Türk Kızılay, Kerkük'te 500 Türkmen Aileye Gıda Yardımı Dağıttı

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli semt ve bölgelerinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmasının Türk Kızılay'ın Irak yardım çalışmaları programı kapsamında yapıldığını söyledi.

Gıda yardımının Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin katkılarıyla yapıldığına dikkat çeken Beyatlı, Kerkük'ün çeşitli semtlerinin yanında nahiye ve kasabalardaki ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye yardım dağıtıldığını aktardı.

Yardımlara desteğinden dolayı Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne teşekkür eden Bayatlı, Kızılay'ın yardım çalışmalarını Irak'ta sürdüreceğini dile getirdi.

Yardım desteği alan Kerküklü Yalçın Hadi, ülkenin geçirdiği en kötü durumlarda Türkiye ve Türk Kızılay'ın her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Hadi, yardımlarından dolayı Türk Kızılay ve Hoca Ahmet Yesevi Derneği başta olmak üzere Türkiye'nin tüm yardım kurumlarına teşekkür etti.