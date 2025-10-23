Haberler

Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı

Güncelleme:
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda işbirliğini öngören protokol imzalandı.

Türk Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Suriye Arap Kızılayı Başkanı Hazem Bakleh katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Yılmaz, Suriye'nin 14 yıldır çok zor zamanlardan geçtiğini belirterek, artık toparlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin de Suriye halkıyla her zaman güçlü ilişkileri olduğuna işaret ederek, "Bugün de kardeşliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Artık bu yeni aşamada görevimiz, Suriye Kızılayının güçlenmesiyle oradaki yardım faaliyetlerini Suriye Kızılayı üzerinden yürütmeyi devam ettiriyor olmak." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Yılmaz, "Bu desteğimizi azaltmadık. Toparlanma süreçleri ellerin kenetlenmeye devam etmesi gereken bir süreç. Kuzeydeki faaliyetlerimize ek olarak artık Suriye Kızılayı ile beraber onların ihtiyaç kapasitelerinin güçlenmesiyle alakalı planlamalar yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, protokole ilişkin de şunları kaydetti:

"Halep'te ekmek dağıtımına başlanacak. Halep ve Şam'da sevgi butikleri, Şam'da ise nakit destek programı hayata geçirilecek. Tarihin sayfalarında bugünler iki kardeş milletin birbirini desteklediği ve iki güçlü komşu ve dost ülkenin hayatlarına devam ettiği bir dönem olarak hatırlanacak."

"Kardeşlerimizin yardımıyla Suriye'yi yeniden imar etmeyi umuyoruz"

Suriye Arap Kızılayı Başkanı Bakleh de 10 ay önce başladığı başkanlık görevinin ilk gününde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile tanıştığını anlattı.

Kızılay'da 1992'den beri gönüllü çalıştığını, 2017'de istifa ettiğini ancak yıllar sonra Suriye Arap Kızılayı Başkanı olarak geri döndüğünü hatırlatan Bakleh, Suriye Kızılayının savaşın ilk dönemlerinde çok sayıda şehit verdiğini vurguladı.

Bakleh, "Yaklaşık 66 şehit verdik, çok yaralılarımız vardı. Çoğu gönüllümüz hapishanelerde hayatını kaybetti." diyerek, Suriye halkına büyük desteği için Türk Kızılaya teşekkür etti.

Türk Kızılayın Suriye halkına ve Suriye Kızılayına desteğinin halen devam ettiğine dikkati çeken Bakleh, ülkesindeki ihtiyaçlara değindi.

"Çok yıkım var, çok sayıda insan evlerini terk etti, çadırlarda, kamplarda yaşıyor." diyen Bakleh, bu sorunun nasıl çözülebileceğine yönelik çalışıldığını aktardı.

Suriye halkının geri dönüşünün sağlanması ve kolaylaştırılması için altyapı çalışmalarıyla uğraşıldığını söyleyen Bakleh, "Mükemmel bir şekilde değil ama insanlığa layık şekilde yapmaya çalışıyoruz. El ele, kardeşlerimizin yardımıyla Suriye'yi yeniden imar etmeyi umuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 3 ayrı alanda protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
