Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Kurban Bayramı için Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası Başlattı

Türk Kızılay Eskişehir şubesinin Kurban Bayramının manevi zenginliğini ve bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırmak için vekaletle kurban kesim kampanyası başlattığı bildirildi.

Şubeden yapılan açıklamada, kampanyaya verilen kurban vekaletlerinin başta Türkiye, Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Gazze ve Filistin ile birlikte 22 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için vekaletle kurban kesmeyi hedeflendiği kaydedilerek, "4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca kavurma konserveleriyle kurban bereketini yıl boyu sürdürerek, ülke genelindeki aşevlerinde sıcak yemeklerle destek sağlamaya devam edecek. Gazze ve Filistin'deki mağdurlar için de özel hazırlanan kavurma konserveleri bölgeye gönderilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban bayramının manevi iklimini, paylaşmanın bereketiyle birlikte ihtiyaç sahiplerinin sofrasına taşımak için çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Her bir bağışın yalnızca bir et yardımı değil umut, dayanışma ve kardeşlik köprüsü olduğunu vurgulayan Temizsoy, şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir olarak bu köprünün en güçlü halkalarından biri olacağımıza yürekten inanıyoruz. Tüm hayırseverlerimizi bu anlamlı iyilik hareketine katılmaya ve bu bayramda da bir sofraya misafir olmaya davet ediyoruz. 2025 yılı vekalet bedelleri, yurt içi 13 bin 250 lira, Gazze ve Filistin için 13 bin 250 lira, yurt dışı 5 bin 250 lira olarak belirlendi."