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Türk Kızılay Elmadağ'da "İbrahim Özdemir Sevgi Butiği" açtı

Türk Kızılay Elmadağ'da
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Türk Kızılay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet sağlamak amacıyla "Sevgi Butiği" açtı.

Türk Kızılay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet sağlamak amacıyla "Sevgi Butiği" açtı.

Geçen yıl MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit düşen İbrahim Özdemir'in adının verildiği butiğin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın bir iyilik köprüsü olduğunun vurguladı.

Türk Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunduğunu belirten Yılmaz, 357 bini aşkın gönüllüyle birleştirici bir kurum olarak faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "İyilik temelinde, insana insan olduğu için değer veren bir hareketliliğin mirasçılarıyız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sevgi butiklerinin şehir merkezleri, üniversite, hastane gibi yerlerde hizmet verdiğini hatırlatarak, "178 tane sevgi butiğimiz vardı. Bugün 179'uncusunu açıyoruz. Bunları yaygınlaştırmayı kendimize hedef olarak koyduk. Elmadağ için İbrahim Özdemir özel bir isim. Bugün şehidimizi anıyoruz ve onun ismini ilelebet yaşatmak için butiğimize ismini vermiş bulunuyoruz." dedi.

Butiğin haftanın 2 günü randevuyla hizmet vereceğini bildiren Yılmaz, bağış, iş birliği ve satın alma yoluyla tedarik edilen kıyafet ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerinin bir mağaza gibi kendi isteklerine göre alabileceklerini belirtti.

Türk Kızılay Elmadağ Şube Başkanı Ramazan Emre Okçu ise "Bu butik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın istedikleri ürünleri seçebilmelerine olanak sağlayan bir anlayışla hizmet sunacak. Elmadağ'da yaşayan vatandaşlarımız güvenle butiğimizden ihtiyaçlarını karşılayabilirler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "İbrahim Özdemir Sevgi Butiği" hizmete açıldı.

Açılışta, Elmadağ Yaşar Doğu Ortaokulu öğrencileri, "Barış Kızılay" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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