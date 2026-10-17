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Türk Kızılay Edirne Şubesi koordinasyon toplantısı yapıldı, Selimiye ziyaret edildi

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Türk Kızılay Edirne Şubesi koordinasyon toplantısı yapıldı, Selimiye ziyaret edildi
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Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Şube Başkanı Gözde Emel Baytar kentteki faaliyetleri anlattı. Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin, Baytar'a başarı dileyip hedefler ve projeleri anlattı; ardından Selimiye Camisi ziyaret edildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar toplantıda kurumun kentteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin de Baytar'a çalışmalarında başarı dileyerek, Türk Kızılay'ın hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından Baytar ve Çetin, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti ve iyilik hareketine destek veren yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.???????

Kaynak: AA
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