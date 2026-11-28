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Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda görev yapan askerlere yönelik "Sağlıklı Yaşam" semineri gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Mehmetçiklere yönelik sağlık konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Seminerde doğru beslenme, fiziksel aktivite ve günlük yaşamda sağlıklı alışkanlıklar kazanmanın önemi ele alındı.

Açıklamada, semineri ilgiyle takip eden askerlere ve ev sahiplikleri dolayısıyla 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına teşekkür edildi.

Kaynak: AA