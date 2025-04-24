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Türk Kızılay, Depremzedelere Gıda Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Depremzedelere Gıda Desteği Sağladı
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Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 350 bin kişilik gıda desteği sağladı. İstanbul'da 3 binden fazla gönüllü ile destek çalışmalarını sürdüren Kızılay, sıcak çorba, beslenme malzemeleri ve içecek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verildiğini bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 3 binden fazla gönüllü ve çalışan, 100'den fazla ikram aracıyla hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'daki depremlerin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ana sorumluluğu olan gıda hizmetini hızla devreye alan Türk Kızılayın, ilk saatlerden itibaren İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sağladığı ifade edildi.

Türk Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının, dün saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttığı bilgisinin verildiği açıklamada, güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara desteğin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşların "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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