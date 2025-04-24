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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Türk Kızılay, Depremzedelere Beslenme Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Depremzedelere Beslenme Desteği Sağlıyor
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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, toplanma alanlarındaki vatandaşlara beslenme destekleri sunmaya başladı. 65 mobil ikram aracıyla çorba, kumanya ve içecek dağıtımı yapılıyor.

TÜRK Kızılay, İstanbul'un tüm ilçelerinde ve çevre illerde hissedilen 6.2'lik depremin ardından toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara ikram araçları ve ekipleriyle beslenme desteği sağladığını duyurdu. Depremin ilk anından itibaren harekete geçtiklerini belirten Türk Kızılay, binden fazla çalışan ve gönüllü ile 65 mobil ikram aracıyla hizmet sağladığını aktardı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Afet Müdahale Merkezi ile ekiplerimizi hızla sahaya sevk ettik. Saat 18.00 itibarıyla İstanbul genelinde binden fazla çalışan ve gönüllü ile 65 mobil ikram aracımız güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımını kesintisiz sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nden gelişmeleri takip eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Çok şükür can kaybı yok. İstanbul'daki 39 ilçe şubemiz ve 42 bini aşkın gönüllümüzle tam teyakkuz halindeyiz. Bölgeye sevk edilmek üzere yolda olan araçlarımızın ulaşmasıyla, halihazırda 65 olan mobil ikram aracı sayımızı 100'e çıkaracağız. Sahadaki çalışan ve gönüllü sayımızı da 3 bine yükseltmeyi planlıyoruz. Çay, çorba ve kumanya dağıtımlarımız aralıksız sürüyor; gece boyunca görevimizin başında olacağız. Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımız +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattımızdan bilgi alabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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