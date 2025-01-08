Türk Kızılay'dan Şam'da 250 Aileye Yardım

Türk Kızılay'ın Suriye Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği programda, Suriye'nin başkenti Şam'da engelli ve ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve battaniye dağıtıldı.

Şam'daki yardım kampanyasına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Türk Kızılay ve Suriye Kızılay yetkilileri katıldı.

Kızılay'ın yardım kampanyasında engelli ve ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda, su, battaniye dağıtımı yapıldı.

Yardım dağıtım programında konuşan Köroğlu, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, bu yeni dönemde ülkede büyük ihtiyaçların olduğunu, yeni bir devletin inşa edildiğine dikkati çekti.

Ülkedeki kurumların işlevsizliği ile altyapı sorunları sebebiyle halkın ihtiyaçlarının karşılanamadığını vurgulayan Köroğlu, diğer ülkelerle beraber bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Köroğlu, özellikle altyapı, okul, ev, hastane gibi konularda çalışacaklarını, günlük yaşam ihtiyaçları konusunda da yardımlarının devam edeceğini aktardı.

Türkiye ve başka ülkelerde bulunan Suriyelilerin önemli bir kısmının ülkelerine dönmelerini sağlayabilmek için de çaba göstereceklerini kaydeden Köroğlu, yeni Suriye'nin oluşumunda dost ve kardeş ülke olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.