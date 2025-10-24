Türk Kızılay'dan Filistin'e 304 Milyon Dolarlık İyileşme Planı

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ateşkes sonrası Filistin'e yönelik iyileşme planı hazırlandığını belirterek, "Bu 304 milyon dolarlık Filistin Kızılayı planının dörtte birini Türk Kızılay olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız hedefini kendimize koymuş durumdayız." dedi.

Yılmaz, Kızılayın "Ateşkes Sonrası Gazze İnsani Yardım Planı"nı Üsküdar'daki İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Tarihte de Filistin'e daima yardımda bulunulduğunu hatırlatan Meriç, son 3,5 aylık dönemde bölgeye hiçbir insani yardımın ulaştırılamadığına dikkati çekti.

Bu kapalı dönem öncesinde kısıtlı da olsa yardım götürülebildiğini aktaran Yılmaz, "Öncesinde kısıtlı 100-150 civarında tır girdi. Son ateşkesten sonra da 400 tır girecek şekilde anlaşıldı. Düne kadar da hemen hemen her gün 400 tır girdi diyebilirim. Dün, önce kapatıyoruz, sonra açıyoruz meselesinden sonra 100 tır girdi ama sonuçta şu anda ortalama günlük 400 tırlık akışın var olduğu bir döneme geldik diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en çok yardım gönderen ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ülkemizin yardımları çok daha fazla, 100 bin tonu geçmiş durumda. Türkiye'nin yardımları bütün uluslararası raporlarda da Türkiye'yi yüzde 33'le en fazla yardım ulaştıran ülkeye yükseltmiş durumda. Türk Kızılay bağışçılarının bize emanet ettiği 18 bin 170 ton Kızılay yardımını bugüne kadar bu gemilerle ulaştırmış durumdayız. Aşevlerimiz aracılığıyla 8 milyon sıcak yemeği dağıtmış durumdayız."

Yılmaz, Filistin Kızılayı ile hareket ettiklerini belirterek, "Filistin Kızılayı bizlerle de görüşerek bir acil master planı yayınladı. Bu acil master planı 2025-2027 yılları arasında Filistin'deki öncelikli ihtiyaçlar nelerdir, Filistin Kızılayının partnerleriyle, kardeşleriyle birlikte üzerine eğilecekleri projeler nelerdir? Bunu içeriyor." diye konuştu.

El-Emel Yetimhanesi de yenilenecek

Nakdi yardımın iyileşme döneminin en önemli enstrümanı olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hastane ve sağlık hizmetleriyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Artık iyileşme döneminde sağlık hizmetlerinin normale dönmesi lazım. Ambulanslar var biliyorsunuz. Kimi bombalandı, kimi kurşunlandı, kimisi yürüyor ama yürüyebilecek durumda mı tartışılır. Dolayısıyla içeride bu ambulans sisteminin yenilenmesi gerekecek. Onunla alakalı 15 tane yeni ambulansı hedefimize almış durumdayız. Yetimhanemiz bizim için çok önemli. Ayaklar yıkılmış değil ama yeniden inşa edeceğimiz kadar hasar almış durumda. Bu El-Emel Yetimhanesi'ni de bu bir senelik sürecin içinde yenilemek ve hizmete almak istiyoruz."

Yılmaz, sonrasında nakdi yardım desteklerinin başlayacağını bildirerek, "Burada bahsettiğimiz gibi bu oluşturulan iyileşme dönemi planı 304 milyon dolarlık bir iyileşme planı. Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan plan. Bu 304 milyon dolarlık Filistin Kızılayı planının dörtte birini Türk Kızılay olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız hedefini kendimize koymuş durumdayız. Bu plan Gazze'nin gerçek ihtiyaçlarını ve ayağa kalkabilmesi için neler içerdiğini kapsamlı şekilde yapılandıran bir plan." şeklinde konuştu.