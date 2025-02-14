Türk Kızılay'dan Depremzede Çocuklara Sevgililer Günü Hediyesi

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ile Defne ilçelerinde ve buralardaki konteyner kentlerde yaşayan öksüz ve yetim çocukları oyuncakla sevindirdi.

Türk Kızılay Hatay Şubesince başlatılan "Sevgini İyilikle Paylaş" projesine yurt içinden ve dışından bağışçılar destek verdi.

Hatay Şubesi ekipleri, proje kapsamında Antakya ile Defne ilçeleri ve buralardaki konteyner kentlerde yaşayan 120 öksüz ve yetim çocuğa oyuncak hediye etti.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, AA muhabirine, projeyle öksüz ve yetim çocukların Sevgililer Günü'ne hediyelerle girmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kimyonoğlu, "Kızılay Hatay Şubesi olarak Sevgililer Günü'nde hassas davranıp deprem bölgesindeki çocuklarımıza yardımcı olmak için böyle bir kampanya düzenledik. Bu hassasiyetimiz çocuklar için ama insanlığın olduğu, ıstırabın olduğu her yerde Kızılayımız çalışmalarına devam etmekte." dedi.

Türk Kızılay Hatay Şubesi toplumsal güçlendirme uzmanı Gülhan Yurdagül de projeye destek veren bağışçılara teşekkür etti.