Türk Kızılay, Bolu'da 21 bin kişiye iftar verecek

Türk Kızılay Bolu Şubesi, ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verecek.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, AA muhabirine, bu yıl da veren elle alan eli buluşturacaklarını söyledi.

Bolu'da 10 yıldır ihtiyaç sahipleri için iftar verdiklerini anlatan Kınacı, "Bolu'da bu yıl da 'Bir başına olanın yanı başındayız' mottosuyla ihtiyaç sahiplerine iftar ulaştırmayı planlıyoruz. Bugüne kadar bağışçılarımızın desteğiyle 300 bin kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bundan sonra da hayra aracı olacağız. Bu sene 21 bin kişiye iftar vermeyi planlıyoruz." dedi.

Kınacı, Kızılay gönüllülerinin 100 ailenin evine sefer taslarıyla yemek ve kumanya dağıtımı yapılacağını belirterek, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde de iftar ve sahur verileceğini kaydetti.

Kınacı, her gün Sağlık Mahallesi'nde Atatürk Orman Parkı'nın kenarında 500 kişilik iftar verileceğini de bildirdi.