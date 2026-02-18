Haberler

Türk Kızılay, Bolu'da 21 bin kişiye iftar verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Bolu Şubesi, bu yıl Ramazan ayı boyunca 21 bin ihtiyaç sahibine iftar vermeyi planlıyor. Şube Başkanı Muhsin Kınacı, 10 yıldır devam eden bu geleneği sürdürerek, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi, ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verecek.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, AA muhabirine, bu yıl da veren elle alan eli buluşturacaklarını söyledi.

Bolu'da 10 yıldır ihtiyaç sahipleri için iftar verdiklerini anlatan Kınacı, "Bolu'da bu yıl da 'Bir başına olanın yanı başındayız' mottosuyla ihtiyaç sahiplerine iftar ulaştırmayı planlıyoruz. Bugüne kadar bağışçılarımızın desteğiyle 300 bin kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bundan sonra da hayra aracı olacağız. Bu sene 21 bin kişiye iftar vermeyi planlıyoruz." dedi.

Kınacı, Kızılay gönüllülerinin 100 ailenin evine sefer taslarıyla yemek ve kumanya dağıtımı yapılacağını belirterek, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde de iftar ve sahur verileceğini kaydetti.

Kınacı, her gün Sağlık Mahallesi'nde Atatürk Orman Parkı'nın kenarında 500 kişilik iftar verileceğini de bildirdi.

Kaynak: AA " / " + Zafer Göder -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet