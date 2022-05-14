Türk iş adamları savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde yer almaya hazır - Haberler

Türk- Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Türk işletmelerinin savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde görev üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Pehlivan, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş süreciyle birlikte Türk şirketlerinin durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Derneğin 2004'te Kiev'deki iş insanları tarafından kurulduğunu ve e 200'den fazla üyeye sahip olduğunu kaydeden Pehlivan, başta Kiev olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde şubelerinin bulunduğunun altını çizdi.

Pehlivan, "Ukrayna genelinde, uluslararası iş dernekleri arasında Kiev'deki merkezimizin dışında 6 şubemizle en geniş temsilcilik ağına sahip olan iş derneği konumundayız." dedi.

Savaş nedeniyle çok sayıda Türk vatandaşının bu süreçte Ukrayna'dan ayrıldığına dikkati çeken Pehlivan, savaşın başından beri Ukrayna'da insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Pehlivan, "Bu faaliyetler noktasında, Türk iş dünyası olarak yabancı ülke iş dünyaları arasında örnek gösterilerek çalışıyorduk. En geniş çapta ve en geniş noktaya ulaşacak şekilde organize olduk ve ülkemizden Ukrayna'ya özellikle gıda alanında yardımlar yaptık. Firmalarımız tıbbi malzeme, kıyafet gibi yardımlarda bulundu." ifadelerini kullandı.

"Savaş, ikili ticaret hacmini olumsuz yönde etkiledi"

Türkiye-Ukrayna ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğuna işaret eden Pehlivan, şunları söyledi:

"Türkiye, Ukrayna'da yaptığı 4 milyar 500 milyon dolar yaptırımla ülkedeki en büyük 3 yabancı sermayeden biri olmuştu. 2021 yılında dış ticarette yüzde 55 büyüme olurken dış ticaret hacmi 7 milyar 500 milyon dolara ulaşmıştı. Ocak 2022'de, geçen yılın ocak ayına göre yine yüzde 56 artış vardı."

Pehlivan, savaşın ikili ticaret hacmini ve Türk şirketlerinin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini hatırlatarak "Avrupa'nın göbeğinde 21. yüzyılda savaş yaşanıyor. Biz de iş insanları olarak savaş tecrübesine sahip değildik. Buradaki Türk iş dünyası da diğer yabancı işletmeler gibi bu süreçten olumsuz etkilendi." yorumunu yaptı.

Savaş sürecinde ortaya çıkan krizden en çok inşaat, madencilik, ağır sanayi sektörlerinin etkilendiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da Türk şirketlerinin yüzde 20'si faaliyetlerini durdurmuş durumda, yüzde 65'i ise ciddi kayıplar yaşamakta. Buna rağmen istihdamın firmalarımızca korunduğunu görüyoruz. Türk şirketleri, Ukrayna'nın batısındaki bölgelerde gıda, inşaat malzemesi, gıda üretimi gibi sektörlerde üretimlerine, gıda, perakende, tarım gibi sektörlerde faaliyetlerine devam ediyor."

"Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde görev üstlenmeye hazırız"

Ukrayna ekonomisinde çeşitli tahminlere göre yüzde 30 ile 45 arasında küçülme beklendiğine işaret eden Pehlivan, bununla birlikte bu ülkede çok hızlı şekilde yeniden yapılanma ve toparlanma sürecinin yaşanacağının öngörüldüğünü söyledi.

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Türk iş dünyası, bu süreçte önemli görev üstlenebilir, buna hazırız. Bu noktada Türk şirketleri, istihdamın korunması ve ticaretin devam ettirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor ve bulunmaya devam edecek. Bu anlamda, firmalarımızın mümkün oldukça ülkenin güvenli bölgelerinde hem imalat hem de ticaret alanında çalışmalarını görüyoruz. Türkiye, bu zor süreçte Ukrayna'nın en önemli tedarikçilerinden biri olmaya devam edecek. Ukrayna'nın güzel ve zor zamanlarında yanında olduk ve bundan sonra da buradaki iş dünyasının bir parçası olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda "samimi" ve "yapıcı" biçimde çaba gösterdiğini vurgulayan Pehlivan, dernek olarak da bu sürece katkıda bulunmak için elinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.