Türk hekimler, organ naklinin ele alındığı 'Donate Life Egypt 2025' kongresine katıldı

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, organ nakli konusundaki tecrübelerini çeşitli ülkelerle paylaştıklarını, bu sayede özellikli sağlık hizmetlerinin söz konusu ülkelerde başlatılmasına destek olduklarını belirterek, "Türkiye olarak her zaman uluslararası hastalara hizmet vermek için hazırız." dedi.

Organ nakli alanında uzman 28 Türk doktordan oluşan sağlık ekibi, Kahveci'nin başkanlığında, Kahire'deki bir otelde düzenlenen "Donate Life Egypt (DLE) 2025" kongresine katıldı.

Açılış seremonisinin ardından, Mısırlı doktorların yanı sıra dünyada organ nakli alanında görev yapan hekimlerin yer aldığı kongrede sunum yapan Kahveci, Türkiye'deki organ bağışı ve nakil sistemine değindi.

Türkiye'nin organ naklindeki önemini anlatan Kahveci, organ bağışı ve nakliyle ilgili yürüttükleri uluslararası işbirliği programları hakkında bilgi verdi.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar kongreye bir video mesaj gönderdi.

"Türkiye olarak her zaman uluslararası hastalara hizmet vermek için hazırız"

Kongreye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kahveci, Türk organ nakli profesyonellerinden oluşan bir ekip ile deneyimlerini paylaşmak, bilimsel aktivitelere katılmak, ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere kongreye katıldıklarını bildirdi.

Türkiye'de organ, doku ve hücre nakillerinde, hedeflenen ülkelerdeki Sağlık Bakanlıkları ile işbirliğinde yaptıkları geliştirme programlarından bahseden Kahveci, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin bu alandaki yüksek deneyimi, uluslararası alanda kendi sistemlerini kurmak isteyen ülkeler için bulunmaz bir fırsat. Aynı zamanda bizim için de hem politik hem de ekonomik kazanım sağlıyor. Bu noktada kendi deneyimlerimizi hedef ülkelerde kullanarak buralarda özellikli sağlık hizmetlerinin başlatılmasına ve sürdürülmesine destek sağlıyoruz, böylece insanlar kendi ülkelerinde bu tedaviye erişim imkanı buluyorlar. Bu noktada Türkiye olarak her zaman uluslararası hastalara hizmet vermek için hazırız."

"Ülkemizde eğitim almaya geliyorlar"

Eyüp Kahveci, Sağlık Bakanlığının son dönemde organ nakli hizmetlerini güçlendirmek, organ bağışı konusunda toplumda gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla yasal düzenlemeler yaptığının altını çizdi.

Organ bağışı gönüllüsü olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden yapacağı başvuruyla gönüllü bağışçı olabildiğini anımsatan Kahveci, insanların bu sayede vefatının ardından organlarıyla başka insanlara hayat verebileceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin dünyada yeni yapılmaya başlanan yüz, kol, el ve uterus nakli gibi karmaşık cerrahi prosedürlerini, transplant tıbbı disiplini içinde başarılı şekilde gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kahveci, şunları kaydetti:

"Sonuçlarımız Avrupa, Amerika'daki, Güney Asya'daki başarılı merkezlerle eşdeğer düzeydedir. Hatta iyi olduğumuz noktalar var. Özellikle ülkemizde ölü donörlerden organ temini noktasında imkanlarımız sınırlı olduğu için canlı nakillere ağırlık veriyoruz. Yani canlı vericilerden böbrek nakli ve karaciğer nakli yapıyoruz. Bu, Türkiye'yi bu noktada dünyada en deneyimli ülke konumuna getirdi. Dünyanın pek çok yerinden cerrahlar canlı vericiden böbrek çıkarımı veya karaciğerin bir parçasının çıkarımı noktasında ileri cerrahi teknikleri öğrenmek ve vericiye en az zararı verecek şekilde bu ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizde eğitim almaya geliyorlar."

Bu konuda Türkiye'nin dünyada merkez haline geldiğini dile getiren Kahveci, bu rekabet avantajının ülkeyi uluslararası alanda oldukça güçlü bir noktaya taşıdığını bildirdi.

Kahveci, Türkiye Organ Nakli Vakfı olarak organ nakli ve bağışıyla ilgili Sağlık Bakanlığının düzenlemeleri doğrultusunda hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda pek çok faaliyet yürüttüklerini belirterek, özellikle son dönemde Bakanlığın organ nakli hizmetlerini güçlendirmek için ortaya koyduğu iradenin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"İnsanlar artık Türkiye'ye rağbet etmeye başladı"

Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Ahmet Aksu sağlık diplomasisinde Türkiye'yi uluslararası anlamda dünyaya tanıttıklarını, aynı zamanda ülkedeki sağlık sisteminin gelişmişliğini dünyaya tanıtma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'ye sağlık turizminde her yıl 2,5 milyona yakın insanın geldiğini aktaran Aksu, diğer ülkelerle karşılıklı işbirliğinin ön plana çıkarılması için ortak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Ortak faaliyetler kapsamında en önem verdikleri ülkelerden birinin Mısır olduğuna dikkati çeken Aksu, "Çünkü Afrika'nın bir kapısı. Burada yapılan ameliyatlar, Türkiye'de yapılan ameliyatların yaklaşık yüzde 10'u kadar ama bir gayret var. Bu gayreti de gördük, kongrede de kendilerini tebrik ettik." dedi.

Sağlık turizminin Türkiye'de mali katkı açısından en gelişen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Aksu, şöyle konuştu:

"Kalite anlamında bize göre dünyanın en iyi cerrahları bizde, en iyi ameliyatlarını biz yapmaktayız ve maliyet olarak da daha düşük ve bu bağlamda da hem maliyetin düşük olması hem de kalitenin çok yüksek olması sonucunda insanlar artık Türkiye'ye rağbet etmeye başladı. Avrupa'dan Amerika'ya özel turlar Türkiye'ye gelmektedir. Diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızla, hekimlerimizle veya sağlık profesyonelleriyle bir arada olarak onlara ülkemizdeki çalışmaları tanıtıyoruz."