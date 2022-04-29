Türk hava sahasını ihlal eden Yunan uçaklarına müdahale

TÜRK hava sahasını 3 gün içinde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarınca karşılık verildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yunanistan, Ege'de hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve söylemlerine devam ediyor. Türkiye'nin sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına rağmen Yunanistan, Ege'de gerilimi artırmayı, tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi. Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar tarafından karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla tespit edilen Yunanistan'ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu dile getiren kaynaklar, "Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" vurgusunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel