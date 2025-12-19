Karadeniz türkülerinin unutulmaz sesi: Kamil Sönmez

Türk halk müziği sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Kamil Sönmez vefatının 13. yılında anılıyor.

Karadeniz türkülerinin unutulmaz seslerinden Sönmez, 1947'de Ordu'nun Perşembe ilçesinde dünyaya geldi.

Başarılı sanatçı, Perşembe'de başladığı eğitimine Giresun Öğretmen Okulu'nda devam etti, üniversite eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan bölümünde tamamladı.

Avni Dilligil Tiyatrosunda 1968'de profesyonel oyunculuğa başlayan sanatçı, Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosunda çeşitli rollerde oynadı.

Hekimoğlu ve İnce Memed türküsünü yorumladı

İlk plağını Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında yapan Sönmez, 45'lik plağın bir yüzünde Ordu türküsü "Hekimoğlu"nu, diğer yüzünde Zülfü Livaneli'nin Çukurova'dan derlediği sözlerle bestelediği "İnce Memed" türküsünü yorumladı.

Kamil Sönmez, "Yaylanın Soğuk Suyu", "Çift Jandarma", "Maçka'da Buluşalım" gibi sevilen Karadeniz türkülerini, "Merhaba" isimli uzunçalarda yorumladı.

Halk türküleri sınavını kazanan sanatçı, TRT Radyosuna girmeye hak kazandı.

Başarılı sanatçı, yorumladığı türkülerinin yanı sıra 1979'dan itibaren "Düşman", "Eşek Şakası" ve "Deli Kan" adlı yapımlarda rol aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosunda 1993'te solist olarak çalışmaya başlayan Sönmez, 1998'de "devlet sanatçısı" ünvanını aldı.

Nüktedan kişiliğiyle gönüllerde yer buldu

Sönmez, kariyeri boyunca Karadeniz türkülerinin önemli sanatçılarından biri haline geldi, nüktedan kişiliği ile de gönüllerde yer edindi.

Oyuncu ve siyasetçi Osman Yağmurdereli ve müzisyen Faruk Tınaz ile gençlik yıllarında aynı evi paylaşan Sönmez, sanat camiasının sevilen isimleri arasında yer aldı.

Sanatçı, 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Güneşi Gördüm" filmiyle son kez izleyici karşısına çıktı.

Kamil Sönmez, tedavi gördüğü hastanede 20 Aralık 2012'de, 65 yaşındayken hayatını kaybederek, Ordu Kozağzı Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Sönmez'in rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları şöyle:

"Sev Kardeşim", "Karagümrük Yanıyor", "Amerikalılar Karadeniz'de 2", "Sensiz Olmuyor", "Fıkralarla Türkiye", "Ölümsüz Aşk", "Kınalı Kar", "Kumsaldaki İzler", "Tirvana" ve "Bizim Mahalle"