Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...

- Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Bu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya girmeden Hac'ca gelebilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

"Arafat farklı ırklardan Müslümanların bir araya gelmesidir. Cahiliyeden bin beter sömürü düzenini devam ettirenlere, 21 asırda ırkçılığı sürdürenlere, Kabe'de omuz omuza tavaf etmek önemli bir mesajdır"

MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2 yıllık hasretten sonra yeniden Kabe'ye kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Arafat farklı ırklardan Müslümanların bir araya gelmesidir. Cahiliyeden bin beter sömürü düzenini devam ettirenlere, 21 asırda ırkçılığı sürdürenlere, Kabe'de omuz omuza tavaf etmek önemli bir mesajdır" dedi.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın 2 yıl aradan sonra, kısa bir sürede, salgın sonrası tedbirleri alarak başarılı bir hac organizasyonu yapmasından dolayı teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sene 65 yaş sınırı sebebiyle kur'a çıkıp gelemeyen 31 bin 226 Türk hacı adayımızın haklarına da değinerek, "2020 yılında kurası çıkmış olan hacılarımızdan 31 bin 326'sı hacda yaşa takıldı. Yani 83 bin 500 hacımızdan 31 bin 326'sı 65 yaş engeline takıldı ve 01.07.1957 ve sonrasında doğanlar 65 yaşını geçmiş sayıldı. Bu vatandaşlarımızın hakları, 2023'te eğer 65 yaş engeli kalkarsa bakidir. Onlar inşallah gelecekler. Suudi Arabistan vatandaşları da bu duruma dahildir. Suudi Arabistan'da yaşayanlar da diyelim ki Türkiye'den hacca gelmek için hangi şartların taşınması gerekiyorsa burada yaşayanların da aynı şartları taşıması gerekiyor" dedi. Türk hacılarının yaş ortalamasının 2019'da 61 iken bu sene 54'e indiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, Meş'aril Haram'da bütün tedbirlerin tam olarak alındığını söyledi. Bütün insanlığa hacdan mesajlar var

Dünya'nın birçok yerinde ırklar yüzünden tefrikalar çıkarıldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac'da ise farklı renklerden, dillerden insanlar birleşiyor. Kabe'de omuz omuza tavaf ediyorlar. Cahiliye döneminden bin beter cahiliyeyi, sömürü düzenlerini devam ettirmek isteyenlere İslamiyet, Beytullah'dan Allah'ın evinden önemli bir mesaj gönderiyor. İslamiyet, insanlık için bir nimettir. Irkçılık maalesef 21. asırda da sürüyor. İslam'ın aydınlığına, bütün dünyanın ihtiyacı var. İnsanlar arasındaki üstünlüğün ırklarla olmadığını, üstünlüğün ancak takvada (İslamiyet'e uymak) olduğunu birçok yere ulaştırmak gerekiyor. Kabe'de omuz omuza tavaf ediyoruz. Bu durumu hacdan, memleketimize dönünce de devam ettirme mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.