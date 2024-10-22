Türk Filmleri Haftası Zagreb'de Başladı

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı.

Hırvatistan Kültür Bakanlığı himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen etkinlik, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle başladı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, açılışta yaptığı konuşmada, sinemanın anlatı gücüyle dil ve sınırları aştığına inandığını, filmlerin farklı bakış açılarına, geleneklere ve değerlere erişim sağladığını ve empatiyi artırdığını söyledi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh de Türk film endüstrisinin ürettiklerini ve dünya çapında neden tanındığını Hırvat seyircisine göstermek istediklerini kaydederek, "İki ülkeyi ve iki kültürü bir araya getiren bir derneğiz." dedi.

Hafta kapsamında 26 Ekim'e kadar 5 film ve 2 belgesel sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikte daha önce birçok alanda ödül almış filmler ücretsiz gösterilecek, Hırvatça ve İngilizce altyazılı olarak Türkçe izlenebilecek.