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Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türk Film Günleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yerli Düşünce Derneği tarafından, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen etkinliğin açılışı, Mega Silk Way alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen kırmızı halı töreniyle yapıldı.

Galaya, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu'nun yanı sıra oyuncular Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök ve Sezgin Erdemir, yönetmenler Ali Özel, Uğur Yağcıoğlu ve Aydın Sarman ile senarist Pınar Yağcıoğlu katıldı.

Kırmızı halıda Kazakistanlı sinemaseverleri selamlayan Türk sanatçılar, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan Sinema Genel Müdürü Güven, Türkiye ile Kazakistan'ın birbirine yakın iki ülke olduğunu belirterek, kültürel yakınlığın daha da güçlendirilmesinde bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çevre temalı 5 film çekildiğini aktaran Güven, bu yapımlardan birinin Türk Film Günleri kapsamında Kazakistanlı izleyicilerle buluşturulacağını kaydetti.

Büyükelçi Kapucu da sinema alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak yapımların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Türk sinema ve dizi sektörünün uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını belirten Kapucu, bu başarıların Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımına, ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Çukur dizisinin Aliço'suna yoğun ilgi

Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Rıza Kocaoğlu, Kazakistanlı hayranlarının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kocaoğlu, gördüğü sıcak karşılamaya ilişkin, "Gerçekten anne şefkatiyle karşılaşmış gibiyim." dedi.

Kazakistan'a geldikleri andan itibaren kendilerini evlerinde hissettiklerini belirten Kocaoğlu, Kazakistanlı sanatçılarla ortak bir yapımda yer almayı arzu ettiğini söyledi.

Programda, insan ile çevre arasındaki ilişkiyi konu alan ve COP31 kapsamında izleyiciyle buluşan "Diğerkam" filminin gösterimi yapıldı. Ayrıca, 99. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olan "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi de izleyicilerle buluştu.

Beş gün sürecek etkinlik kapsamında Kazakistanlı sinemaseverler, "Beklenti", "Mutluyuz Mu?", "Rafadan Tayfa: Kapadokya" ve "Bak Postacı Geliyor" filmlerini de ücretsiz izleyebilecek.

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının ve dizilerinin Kazakistan'da gördüğü ilginin iki ülke arasındaki ortak kültürel bağların göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kazakistan halklarının aynı coğrafyayı ve ortak bir kaderi paylaştığını belirten Gündoğdu, sinemanın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Etkinliğin bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini kaydeden Gündoğdu, önceki yıllarda Almatı'da gerçekleştirilen organizasyonun uzun bir aranın ardından bu yıl Astana'da yeniden hayata geçirildiğini aktardı.

Gündoğdu, iki ülke arasında ortak film projelerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Kazakistan tarafıyla ortak yapımlara imkan sağlayacak görüşmeler yürütmek istediklerini söyledi.

Ortak yapımların hem Türk hem de Kazak oyuncular, senaristler ve yapımcılar için önemli fırsatlar sunacağını belirten Gündoğdu, iki ülkede de beğeniyle takip edilen sanatçıların aynı projelerde buluşmasının kültürel ve sektörel işbirliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gündoğdu, yaklaşık 6 yıl önce başlatılan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin de ortak yapımları teşvik etme hedefi taşıdığını hatırlattı.

Türk sanatçılar Kazak geleneklerini tanıdı

Türk Film Günleri kapsamında Astana'da bulunan sanatçılar, kültürel program çerçevesinde Kazakistan'ın gelenek ve göreneklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Başkentteki etnik köyü ziyaret eden sanatçılar, Kazak çadırını gezdi, geleneksel okçuluğu deneyimledi ve ata bindi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin ağabeyi Sungurtekin Bey karakterini canlandıran Sezgin Erdemir, yıllar sonra yeniden at sırtına çıktı.

Rıza Kocaoğlu ile Kazakistan'da Hercai dizisiyle tanınan Erkök de at binme deneyimi yaşadı.

Kaynak: AA