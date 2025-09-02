Türk Dünyası Eğitim Kurultayı Gerçekleştirildi

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğince, "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı" düzenlendi.

Başkentte bir otelde yapılan kurultayın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türk Dünyası ortak alfabesi çalışmalarından dolayı TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'e teşekkürlerini ileterek, "Ulaşımdan savunmaya, eğitimden maneviyata işbirliği olacak. Türk birliğini, Turan'ı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının da güçlü olacağı anlamına geldiğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin büyümesi Türk dünyasının büyümesidir. Türk dünyasının büyümesi, dünyada bir kutbun doğması ve etkili olmasıdır." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yıldırım, "İç cepheyi sağlamlaştırmada bugüne kadar çok ciddi adımlar atılmıştır. Şimdi bu adımların neticesi inşallah alınacaktır." ifadesini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise toplantının "Türk Yüzyılı" vizyonunu eğitim üzerine inşa etme niyetlerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu kurultayın ana teması Türk Yüzyılı'nda eğitim, ortak gelecek, ortak kimlik, ortak dil vurgusu, sadece dil temelli değil, aynı zamanda 21. yüzyılın ortak eğitim haritasının ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayda, Türk dünyasında eğitim alanındaki ortak politikaların belirlenmesi, ortak dil, tarih ve kültür ekseninde müfredat, Türk dünyasındaki sendikalar arası dayanışma ve ortak projelerin güçlendirilmesi, "Türk Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda geleceğe yönelik stratejik eğitim perspektiflerinin oluşturulması konuları ele alındı.

Kurultaya MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ve Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de katıldı.