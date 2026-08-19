Mavi Vatan'da TCG Anadolu Selamlama Geçişi

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte, TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı.

Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi.

Selamlama geçişini tamamlayan unsurlar, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit, Seka Park ve Derince güzergahına doğru ilerleyişini sürdürdü.

Kaynak: AA