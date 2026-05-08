TDK, 'Çocuk Yayınları Tanıtım Toplantısı' düzenledi

Türk Dil Kurumunca (TDK) Türkçeyi güçlü bir kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Çocuk Yayınları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, "Rengine Kavuşan Şehir" kitabında yer alan "Karbeyaz Okullu Oldu" adlı hikayenin çizgi film gösterimiyle başladı.

Daha sonra öğrencilere hitap eden TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, ümidimizsiniz. Siz varsanız geleceğe ümitle bakabiliriz. Bir yerde çocuk sesi varsa gelecek vardır." ifadelerini kullandı.

Mert, "Bizim devlet ve millet olarak sizden daha değerli hiçbir şeyimiz yok ve olamaz. Her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz. Bu programla Türk Dil Kurumu'nun 34 yıllık köklü tarihinde yeni bir sayfanın açılışına tanıklık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Dilin bir milletin hafızası, kültürünün taşıyıcısı ve düşüncesinin aynası olduğunu söyleyen Mert, dilin yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda kültür aktarımının temel unsuru olduğunu vurguladı.

"Kültürel inşa aile ile başlar, okulda şekillenir, sosyal çevrede gelişir ve eğitim kurumlarıyla derinleşir. İşte burada çocuk edebiyatı dediğimiz kavram devreye girer. Çocuk edebiyatı hikaye anlatmanın ötesinde değerleri aktarır, kimlik inşa eder." diyen Mert, bir çocuğun okuduğu masalda bir kahraman tanırken aynı zamanda ait olduğu toplumun değerlerini, bakış açısını ve yaşam biçimini öğrendiğini belirtti.

Mert, "Bugün tanıtımını yapacağımız bu kitaplar edebi eser olmanın yanında çocuklarımızın kültürel kimliğinin oluşmasına katkı sağlayacak önemli araçlardır. Türk Dil Kurumu'nun çocuk kitapları yayınlamaya başlaması bu açıdan son derece kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ailelere, öğretmenlere, eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir"

Mert, TDK gibi kurumların çocuklara yönelik çalışmalarda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hissettiklerini belirterek, "Çocuk edebiyatı ürünleri insanların inisiyatifine bırakılacak kadar basit bir konu değildir. Çocuklarımızın çocuğa görelik kültürel aktarım dil açısından kontrol edilmiş eserlerle kaynaklarla beslenmesi gerektiği kanaatimdeyim." dedi.

Çocukların bilginin yanında değerlerle de yetişmesi gerektiğini kaydeden Mert, "Bu noktada ailelere, öğretmenlere, eğitim kurumlarına ve topluma büyük görevler düşmektedir. Hep birlikte çocuklarımızın kültürel açıdan donanımlı bireyler haline gelmesini sağlamak zorundayız." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Mert, "Hazırlanan eserlerin çocuklarımızın hem dil gelişimine hem de kültürel kimliklerinin oluşumuna katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sevgili çocuklar, okuyun, düşünün, sorgulayın, hayal kurun ve kendi hikayenizi yazmaktan asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Programa, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve öğrenciler katıldı.

Programda Türk Dil Kurumunca yayımlanan Tacettin Şimşek'in "Rengine Kavuşan Şehir", Ülkü Demiray'ın "Hayal Et Vadisi", Ayşegül Sözen Dağ'ın "Çocuk Olma Sırası" isimli eserleri, öğrencilere hediye edildi.

Program sonunda çocuklar TDK Başkanı Mert'le hatıra fotoğrafı çektirdi.