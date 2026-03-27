Haberler

Türk Dil Kurumu Başkanı Mert, Hatay'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Türk Dil Kurumu Başkanı Mert, Hatay'da üniversite öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Mert, Atatürk Konferans Salonu'nda Tarih Düşünce ve Araştırma Topluluğu ve HMKÜ işbirliğinde düzenlenen "Orta Asya Bozkırlarında Türk Dilinin ve Tarihinin Sessiz Tanıkları, Bengü Taşlar" söyleşisinde öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Programın ardından Mert, AA muhabirine, eski Türk yazıtlarıyla ilgili söyleşi için Hatay'da bulunduğunu söyledi.

Yazıtların Türk dili, edebiyatı ve tarihine dair önemli bilgiler sunduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Eski Türk yazıtları, Göktürk harfli yazıtlar bizim sadece Anadolu'nun değil, bütün kültür coğrafyasındaki Türk kardeşlerimizin ortak hafızası, ortak geçmişi... İnsan tarihi bir varlıktır. Hangi meslek grubundan olursa olsun geçmişini merak etmeyen bir insan yoktur. Dolayısıyla bu eserler hem bütün kültür coğrafyasındaki kardeşlerimizin ortak hafızası hem de bugün bizi bir araya getirme potansiyeline sahip eserlerdir. O dönemden bu eserler bizim kültürümüze, dilimize, edebiyatımıza, tarihimize dair pek çok bilgiyi günümüze taşır. Onlar olmadan biz kendimizi bugün kimliğimizi tanımlayamayız. O açıdan son derece kıymetli olduklarını düşünüyorum. Şu an bu yazıtların önemli, büyük olanlarının hepsinin üç boyutlu lazer taramalarını yaptık ve Türkiye'de aynı renk granitten birebir kopyalarını ürettirdik. İnşallah en kısa sürede külliyemizde bunları açacağız, yerleştireceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve HMKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Uğuz'un da konuşma yaptığı etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var

İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Maaşı bile belli