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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak

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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yapacağı toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği alanları ile Teşkilatın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalara dair istişarelerde bulunulması öngörülüyor Toplantının sonunda, Teşkilatın işleyişiyle ilgili idari ve mali nitelikli bazı belgelerin onaylanması bekleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi kapsamında, yarın gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'da 29-30 Ekim'de gerçekleştirilecek 13. TDT Zirvesi kapsamında düzenlenecek toplantıyla TDT Dışişleri Bakanları, biri olağan, dördü ise gayriresmi olmak üzere, bu yıl beşinci kez konsey toplantısında bir araya gelmiş olacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, TDT bünyesindeki işbirliği alanları ile Teşkilatın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalara dair istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Toplantının sonunda, Teşkilatın işleyişiyle ilgili idari ve mali nitelikli bazı belgelerin onaylanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, toplantı kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın söz konusu toplantıda gerçekleştireceği hitabında TDT çatısı altında, Türk devletleri arasındaki siyasi diyalog ile ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirildiğinin ve ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut işbirliklerine dönüştürüldüğünün altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye'nin TDT Dönem Başkanlığı süresince, Teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılmasına, sekretaryanın beşeri ve mali imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve Türk İşbirliği Teşkilatları arasındaki eş güdümün yoğunlaştırılmasına öncelik verileceğini ifade etmesi beklenen Fidan'ın, enerji, ticaret, yatırımlar, dijital dönüşüm ve savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomik ve stratejik işbirliğinin somut sonuçlara dönüştürülmesinin ve özellikle Hazar Geçişli Orta Koridor'un güçlendirilerek Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın ve ekonomik dayanıklılığın tahkiminin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Afganistan'daki gelişmelere ve bahse konu gelişmelerin bölgesel güvenlik, istikrar ve bağlantısallık üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, TDT üye ve gözlemci ülkeleri arasında bu konudaki istişare ve koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirmesi bekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilirken, kuruluşun ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri arasında Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası'nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasının sağlanması yer alıyor.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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