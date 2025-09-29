Türk Deniz Kuvvetleri, Gazze'ye İnsani Yardım Filosu'na Destek Vermeye Başladı

(ANKARA) - Türk Deniz Kuvvetleri, Gazze'ye doğru ilerleyen ve Girit ile Kıbrıs adaları arasında bulunan Küresel Sumud Filosu'na denizden ve havadan insani amaçlı destek vermeye başladı. Filoda bir teknenin arızalanıp su alması üzerine yolcuları, Türkiye'nin bölgedeki güçleri koordinasyonunda tahliye edildi.

Gazze'ye insani yardım amacıyla Akdeniz'de seyreden Küresel Sumud Filosu'na, İtalya ve İspanya'nın ardından Türk Deniz Kuvvetleri de destek vermeye başladı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Filoda bulunan aktivistler, denizde filoya yakın mesafede bulunan iki Türk savaş gemisini görüntüledi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu, Deniz Kuvvetleri'ne ait karakol uçakları ve insansız hava araçlarının da Akdeniz açıklarındaki Sumud Filosu üzerinde uçarak keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü öğrenildi.

Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Johnny M adlı teknenin su alarak arızalanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Türkiye'nin koordinasyonuyla bazı yolcuların diğer teknelere aktarıldığı, dört kişinin ise Türkiye'ye götürüldüğü filoda bulunan aktivistler tarafından bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı faaliyetlerinden Akdeniz Kalkanı Harekatı nedeniyle filonun şu anda bulunduğu bölgede Türkiye'ye ait askeri gemilerin bulunduğu, bu gemilerin olası insani yardım çağrılarına yanıt verebileceği öğrenildi.

Sumud Filosu'ndan edinilen bilgilere ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre de Gazze'ye üç gün mesafede olan filonun yakınlarında, Türk Deniz Kuvvetleri'nden en az iki savaş gemisi bulunuyor.

Filo'da yer alan yolculardan gazeteci ve aktivist Semanur Sönmez Yaman, Halk TV canlı yayınında, Türk donanmasından gemilerin de yakınlarında olduğuna dair bilgi aldıklarını aktardı. "Çok uzakta olduğu için hangi gemi kime aittir bilmiyoruz açıkçası" diyen Yaman, bölgedeki insansız hava araçları uçuşlarına da şahit olduklarını, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde insani destekte bulunmak amacıyla yakınlarda olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.