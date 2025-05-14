Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Türk Deniz Kuvvetleri 'Deniz Kurdu 2/2025' Tatbikatını Tamamladı

Türk Deniz Kuvvetleri 'Deniz Kurdu 2/2025' Tatbikatını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatı, Akdeniz açıklarında deniz karakol uçakları, helikopterler ve Bayraktar TB3 İHA'nın katılımıyla başarıyla tamamlandı.

BELİRLENEN NOKTALARA ATIŞ YAPILDI

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Gün boyunca Akdeniz açıklarında senaryo gereği deniz karakol uçaklarıyla su altındaki denizaltının satıh çıkarılması gerçekleştirildi. Yine senaryo gereği adada belirlenen noktaya top atışı yapıldı, ardından aynı nokta helikopterlerle vuruldu.

Ardından Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) test atışı gerçekleştirdi. Gözlemcilerin de merakla izlediği TB3, kalkışının ardından 10 bin fit yükseklikten adada belirlenen noktaları mühimmatla vurdu. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan 2 adet TB3, 40 dakika sonra geri iniş yaptı.

Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde tören geçişi düzenlendi. Törende TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemiler ve uçaklar gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.