Turizmde bayram heyecanı; oteller 800 TL'den başlıyor

OKULLARIN tatile girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte iç turizm hareketliliği de başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde fiyatların 3 yıldızlılarda 800 TL, 4 yıldızlılarda 1400 TL, 5 yıldızlılarda 2 bin TL ve villalarda 15 bin TL'den başladığını söyledi.

Okulların kapanması, haziran ayındaki sınavların tamamlanması ve üniversitelerde de mezuniyet törenlerinin bitmesi ile iç turizmde hareketlilik başladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem yaz dönemi hem de Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu. Okulların kapanması ile toplamda 28 milyona yakın kişinin tatil sürecine girdiğini belirten Bağlıkaya, "Yaz, özellikle sektörümüz açısından talebin ve turizm hareketliliğinin en yüksek seviyede yaşandığı dönem. Acentelerden aldığımız bilgi de yaz dönemine yönelik talebin iyi seyrettiğini gösteriyor" dedi.

Kurban Bayramı için vatandaşın bütçelerine göre farklı tatil planlamaları yaptığını da açıklayan Bağlıkaya, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar, tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin TL'den başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor" diye konuştu.