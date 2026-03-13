Turhan Çömez'den" S-400" Tepkisi: "'devlet Aklı' Deyip Ortalıkta Dolaşıyorsunuz Neredeydi Aklınız O Zaman Allah Aşkına?"

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "2019 yılında S-400'ler Türkiye'ye intikal ettirildi ve konuşlandırıldı. O gün dediniz ki, 'Bize Patriot'ları vermiyorlar, vermedikleri için de biz de Rusya S-400 aldık.' Dedik ki, ' Türkiye'nin bir vizyonu projeksiyonu olması lazım. Bu hamlenizin bir etki analizini yaptınız mı? Bunun artılarının eksilerinin neler olabileceğini düşündünüz mü?' 'Biz her şeyi biliriz' dediler. Şimdi inanılmaz bir riskle ve sorunla karşı karşıya kaldı bu öngörüsüzlük, vizyonsuzluk, çapsızlık ve beceriksizlik" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, 7 Ocak'ta iktidara "savaş kapıda" uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Fakat ilginç olan şu ki bundan 3 gün sonra Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, 'şu an için bir savaş tehdidi yok'. Bunu bizzat Sayın Bakan'ın kendisine de ifade ettim, nasıl öngörmediniz? Ben buradan iktidara uyarıda bulunmak istiyorum, 'Önümüzdeki dönem iyi okuyun, iyi değerlendirin, iyi analiz edin. Beceremiyorsanız, bilmiyorsanız ya bir an önce sandığı milletin önüne getirin ya da bizden yardım isteyin" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının dünyaya ve Türkiye'ye yansımasının büyük bir risk olduğunu söyleyen Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili mutlaka iktidarın öngörüsünün, tedbirinin olması lazım. Dün akşam İranlı yetkililerden çok önemli ve ciddi bir açıklama geldi. Dedi ki İranlı yetkili, 'şu ana kadar karşılıklı füze atışları gerçekleşti ama bundan sonra her an devam eden füze atışlarına başlayabiliriz. Özellikle petrol tesislerini hedef alabiliriz. Bu da nihayetinde dünya genelinde petrol fiyatlarını 200 doların üzerine çıkartabilir buna hazırlıklı olun' dedi. Bilemiyorum iktidar ülkeyi bekleyen tehditlerden ne kadar haberdarlar açıkçası ondan çok emin değilim. Katar'ın doğalgaz tesislerinin bombalanmasının ardından dünya genelinde doğal gaz fiyatları arttı. 2020'den 2026'ya yani savaşın başladığı tarihe kadar artış doğalgazdaki artış yüzde 521. Korkunç bir artış söz konusu bu artış bundan sonra da devam edecek olursa Türkiye bundan nasıl etkilenecek? İktidarın bundan haberdar olduğunu hiç zannetmiyorum."

"Geldiğimiz noktada ülkenin koskoca tarım kredi marketleri inanılmaz bir zararla karşı karşıya"

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından itibaren üre gübresine yüzde 12, amonyum sülfat ve amonyum nitrat gübrelerine yüzde 15, DAP gübresine de yüzde 6 civarında zam yapıldığını açıklayan Çömez, şöyle konuştu:

"Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, Pancar Kredi Kooperatifleri'nin depolarında olan gübrelerin tamamı yılbaşından önce eski fiyatla alındı. Eski fiyatla alınmış olan bu gübrelere savaş bahanesiyle neden yüzde 15-20'ye varan bir zam yapıldı? Bu kooperatifler şu anda stokçuluk yapıyorlar ve kara borsacılık yapıyorlar. Buradan ilan ediyorum, Sayın Erdoğan geçtiğimiz yıllarda patates Soğan depolayanlara 'terörist' demiştin. Bugün bu kooperatifler gübre depoluyorlar. Bu fırsatçı anlayışa bu talan düzenine lütfen, son verin. Diyarbakır'ın 10 gün sonra Mısır'a gübre atma ihtiyacı var. 25 gün sonra pamuğa gübre atma ihtiyacı var. Balıkesir'de de buğdaya ve arpaya gübre atma ihtiyacı var. Tam bu ihtiyacın olduğu dönemde gübreye yüzde 15-20 oranında zam yapılması bu ülkeye ihanettir. Bu zammın da özellikle bu iki kooperatif tarafından yapılması asla kabul edilemez. Gübre fiyatları bu şekilde artmaya devam edecek olursa bu ülkede gıda krizi olacak. Bu ülkedeki gıda enflasyonunun üstesinden gelinemeyecek. Zaten elinizi neye atsanız batırıyorsunuz. Tarım Kredi Marketleri 2024 yılında 2 milyar 254 milyon zarar etmiş. 2025 yılında 4 milyar 700 milyon zarar etmiş.Tarım Kredi Marketleri niye zarar eder? Tarım kredi kooperatifleri de zarar etmeye başladı. 2023, 2024, 2025 faaliyet raporlarına bakalım dedik ve bir de gördük ki sistemde tamamen bunlar karartılmış. Faaliyet raporlarını kaldırmışlar sistemden. Niye? Biz denetleyeceğiz diye kaldırmışlar. Geldiğimiz noktada ülkenin koskoca tarım kredi marketleri inanılmaz bir zararla karşı karşıya. Böyle bir düzene artık hepimizin dur demesi lazım."

"Aklınız ve tecrübeniz yetmiyorsa sorsaydınız ya bize"

Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin de eleştirelerde bulunan Çömez, şunları kaydetti:

"2019 yılında S-400'ler Türkiye'ye intikal ettirildi ve konuşlandırıldı. O gün dediniz ki, 'Bize Patriot'ları vermiyorlar, vermedikleri için de biz de Rusya S-400 aldık.' Dedik ki, 'Türkiye'nin bir vizyonu projeksiyonu olması lazım. Bu hamlenizin bir etki analizini yaptınız mı? Bunun artılarının eksilerinin neler olabileceğini düşündünüz mü?' 'Biz her şeyi biliriz' dediler. Şimdi inanılmaz bir riskle ve sorunla karşı karşıya kaldı bu öngörüsüzlük, vizyonsuzluk, çapsızlık ve beceriksizlik. Soruyorum, 'Neden Amerika ile oturup bana eğer F-35'leri vermezsen, paramı vermezsen, yanı sıra F-16'ları vermezsen, modernizasyonu yapmazsan, kan uçakları yapacağım, motorlarını vermezsen Finlandiya'ya ve İsveç'e onay vermem neden demediniz?' Hiçbir pazarlık yapmadınız. 'Devlet aklı' deyip ortalıkta dolaşıyorsunuz neredeydi aklınız o zaman Allah aşkına? Beceremiyorsanız, bilmiyorsanız, aklınız ve tecrübeniz yetmiyorsa sorsaydınız ya bize. Söylerdik size ne yapmanız gerektiğini."

"Irak'ta beceremediniz, Suriye'de beceremediniz hiç olmazsa İran'da doğru düzgün politika üretin"

Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkinde Çömez, "Bu Patriotlar niye geldi? Kim istedi bunları? Sayın Milli Savunma Bakanı sen mi istettin Türkiye mi talep etti? Yoksa NATO, Amerika, İsrail aman gönderelim Patriot'ları da oradaki kürecik üssü vurulmasın mı dedi" diye sordu. Çömez, şunları söyledi:

"Kamuoyuna bunlarla ilgili çok ciddi açıklama yapmak zorundasınız. Suriye'nin bölünmesindeki beceriksizlik ve çapsızlık İran'a mal oldu. Onun için İran konusunda iktidarı uyarıyoruz ve uyarmaya devam edeceğiz. Yanlışları konusunda ikazlar ve hatırlatmalar yapmaya devam edeceğiz. Coğrafyamızda toplumları, halkları yaşayan toplum kesimlerini birbirine düşürecek emperyalist projelere Büyük Orta Doğu Projesi'ne onay vermeyin. Irak'ta beceremediniz, Suriye'de beceremediniz hiç olmazsa bütün bunların olabilecek faturalarını azaltmak adına İran'da doğru düzgün politika üretin. Irak'ın bu savaşa girmesine, Irak'taki Kürt unsurlarının istismar edilmesine engel olacak dış politikalar üretin."

Yunanistan'ın Ege Adaları'na hava savunma sistemlerini kurmasının Lozan Antlaşmasına "tamamen aykırı" olduğunu söyleyen Çömez, "Bununla ilgili diplomatik ve askeri gerekli bütün önlemleri alın. Bu bugün olmasa da yarın, yarın olmasa da öbür gün Türkiye için Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük bir risktir" diyerek iktidara çağrı yaptı.

"Yapmayacağınız zammı müjde olarak bu millete takdim edecek kadar siyasi bir aymazlık içerisindesiniz"

Çömez, AK Partisi Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını "müjde" olarak duyurmasına tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan öyle bir heyecanla söyledi ki, 'Gözünüz aydın, müjde veriyorum' Neymiş müjde biliyor musun? Zam yok. Gözünüz aydın bayramdan önce ikramiyeleri verecekmiş. Yapmayacağınız zammı müjde olarak bu millete takdim edecek kadar siyasi bir körlük, aymazlık ve çaresizlik içerisindesiniz. Sayın Vedat Işıkan açıklama yapıyor, 'Hayırlı olsun.' Neyin hayırlı olsunuymuş bu? Sizin hiç mi vicdanınız yok? Emeklinin bu bayramı nasıl geçireceğinden sizin haberiniz var mı? Bu iktidarın çeyrek asır sonra içine düştüğü durumdur ve maalesef tek adam rejiminin, AKP rejiminin açık halidir. Hakikaten bu içler acısı durum ve iktidarın bundan habersiz olması, milletten habersiz olması, sadece ışıltılı salonlarda siyaset yapıyor olması işte bu tabloyu doğuruyor."

