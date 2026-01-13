Turgutlu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada bir kişinin valizinde 56 bin 336 sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den ilçeye gelen bir otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada yolculardan F.Ç'nin (28) valizinde 56 bin 336 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel