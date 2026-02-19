Haberler

Şoför ihbar etti; su dolan çiftlikte mahsur kalan köpekleri hayvanseverler kurtardı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftlikte sel sonucu mahsur kalan 2 köpek, yoldan geçen bir kamyon şoförünün ihbarı ile hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde su ile dolan çiftlikte mahsur kalan 2 köpek, yoldan geçerken durumu fark eden kamyon şoförünün ihbarı sonrası hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu-Akhisar bölümünde sağanak sonrası sel meydana geldi. Yol kenarındaki bir çiftlikte bulunan iki köpek de selin ortasında mahsur kaldı. Yoldan geçen bir kamyon şoförü de durumu fark edince, hayvanseverlere haber verdi. İhbarla harekete geçen bir sivil toplum kuruluşunun ekipleri, mahsur kalan köpekleri kurtardı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
