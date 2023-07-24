Turgutlu'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir kamyonet ile otomobile çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Cevriye Soylu (33) ile yanındaki 2 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolundaki bir tavuk işletmesi önündeki kavşak yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Cevriye Soylu kullandığı 35 AJU 387 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, önce Muharrem Evgin (47) idaresindeki 45 TA 580 plakalı kamyonete, ardından da Mustafa Kanat (32) idaresindeki 35 CAL 69 plakalı otomobile çarparak durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.