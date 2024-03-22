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Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığı kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. İlerleyen günlerde ise Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin daha olduğu iddia edildi. Altınok ise bu iddiaları yalanlayarak 'suç duyurusunda bulunacağını' açıkladı.

ALTINOK'UN ABLASI EKSİK TAPULARI DA PAYLAŞTI

Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel ise, "Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen" diyerek, 37 parçalık tapu kayıtlarını paylaştı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Altınel, Turgut Altınok'un mal varlığının "dededen ve babadan kalma" olduğunu belirtti; "7 kız 4 erkek, 11 kardeşiz. Hem dedemiz hem babamız zengindi. Babam pek çok ünlü markayı Türkiye'ye ilk getiren isimdir. 1986'da vefat ettiğinde ardında petrol istasyonlarından tankerlere birçok mal varlığı kalmıştı. Sadece Etimesgut ilçesinde bize 100 dönüm arsa bırakmıştı."

"ÇOĞU MÜLKÜ KARDEŞLERİMİN ÜZERİNE YAPTI"

Altınok hakkında yıllar önce de "en zengin başkan" diye haberler çıktığını kaydeden Altınel, kendisine de kardeşi gibi büyük bir mirasın kalıp kalmadığı yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi; "Biliyorsunuz biz de geleneksel olarak erkeklere daha çok pay düşer. Babamız yaşarken pek çok mülkü Turgut'un ve erkek kardeşlerimizin üzerine yapmıştı. Bir kısım malı ise ayırarak 'ben öldükten sonra kızlara paylaştırın' demişti. Babam öldükten sonra o mallara da erkekler hissedar oldu mu dersen oldu. Ama bu haliyle bile bana da çok miras kaldı."

"BABADAN KALAN BAŞKA ŞEYLER DE VAR"

Kendisinin de 37 parçadan oluşan tapu kayıtlarını paylaşan Altınel, şöyle devam etti; "Üstelik mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut'a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir. Ama onlar da var, babadan kalan başka şeyler de var. Ayrıca Turgut kendi malını Antalya'daki gibi inşaat yaptırarak daha da değerlendirmiş. Ben de mesela Ankara'daki bir arazimi satıp daha değerli bir yerde alım yaptım. Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen. Bunu anlatamadık."

Kaynak: Haberler.com / Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Turgut Altınok AK Parti Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Mert Kafkas Sahin:

Dünyanın en adi insanları dinle Allah’la kandiranlardir

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Çınar Saraç:

Yani ampül ve ampüle oy verenler inananlar

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sedat yakup:

CHPKK yı tarif etmiş bizler dini inancımız gereği yaşarız sizler kandırılırsınız Mert Kafkas Şahin senin Allah'a inancın yoksa o kendi sorunun Yobaz arkadaş

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Vatan Daş:

Dini kullanarak siyaset yapıp vurgun yapan bir partiden ne bekliyorsunuz

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Erkan Can :

Sedat, ya din inancında faiz var,reisin banka promosyonu dağıtıyor faizleri 50 lere cıkartıyor.. algı var yalan var kul hakkı var seçim medyanlarında bolca görüyoruz.. ya da dine bağlı yaşamakla dini çıkarlarına göre kullanmak arasında ayrım yapamıyorsun.

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sade vatandaş:

ne babalar var ne dedeler var onbir kardeş başına milyonlarca metrekare arazi....kurtuluş savaşında düşmanı yurttan kovarken bile bu kadar arazi kazanmamıştık

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jack danoven:

Siyaset Avrupa'da gelişmiş toplumlarda halka hizmet için yapılırken,bizim gibi ülkelerde yöneticilerin daha zengin, Karun hâline gelmeleri için yapılıyor, gözünüzü toprak doyursun ülkede o kadar yoksul varken.

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Turhan Gönen:

Ah be ablam ne yaptın sen. Böyle konuşarak kardeşine kimsenin yapmadığı kötülüğü yaptın. Bu saatten sonra kardeşin biraz zor seçim kazanır. Bazen insan dilini tutmalı.

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Osman Kara:

imamoğlun çarpı 3 serveti var o seçilmedi mi

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Mustafa Karacalar:

mal paylaşimi adil olmadigi icin kardesi den intikam almak icin yapmis zaten kardeş

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