TÜRGEV'in TercihFest 2025 Etkinliği Gençleri Akademik Başarıya Hazırlıyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, 25-27 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen TercihFest 2025 kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Yarınki Türkiye" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, TÜRGEV'in kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üniversite adayı, üç gün süren etkinlikte akademisyenler, karar vericiler ve özel sektör temsilcileriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, eğitimin bireysel başarıdan öte, kalkınmanın temel taşı olduğuna dikkati çekerek, gençliğe yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine doğrudan katkı sunduğunu dile getirdi.

Yılmaz, TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında gösterdiği performansı örnek göstererek, fırsat eşitliği merkezli desteklerin somut sonuçlarını paylaştı.

Yılmaz, "Kartal yurdumuzdan 33 öğrencimizin Türkiye genelinde dereceye girmesi, Silopi'den öğrencilerimizin ilk 10 bin arasında yer alması, başarıda belirleyici olanın coğrafi konum değil, sunulan fırsatlar olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Başarıya giden yolun yalnızca akademik gelişimle sınırlı olmadığını, sosyal, duygusal ve kültürel açıdan da desteklenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, bu başarı örneklerinin yalnızca sınav puanlarına dayalı bir sistemin ötesine geçilmesi gerektiğini gösterdiğini ve üniversite tercihinin bir sınavın sonucu değil, geleceğin rotasını tayin eden stratejik bir karar olduğunu anlattı.

TÜRGEV'in eğitim yaklaşımının sınav başarısının ötesinde, hayata hazırlık ilkesine dayandığını kaydeden Yılmaz, "Kriz anlarında çözüm üreten, topluma katkı sunan ve ahlaki bir duruş geliştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Liderlik atölyelerinden mentörlük sistemlerine kadar uzanan çok boyutlu bir eğitim ekosistemi inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, TercihFest 2025'in disiplinler arası öğrenme, kariyer planlaması ve değer odaklı eğitim vizyonuna katkı sağladığını aktardı.