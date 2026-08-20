Haberler

CHP'li Türeli'den gazilere polis müdahalesine tepki

CHP'li Türeli'den gazilere polis müdahalesine tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Güvenpark'ta 'eşit özlük hakları' eylemi yapan er gaziler ve şehit yakınlarına polis müdahalesini kınadı. Türeli, yasadaki düzenlemelerin talepleri karşılamadığını, gazilerin hak arama eylemine zorla son verilmesinin toplumsal vicdanı yaraladığını belirtti ve sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, er gaziler ile er şehit yakınlarının Güvenpark'ta sürdürdüğü "eşit özlük hakları" eyleminin polis müdahalesiyle sonlandırılmasına tepki göstererek, "Vatan için bedel ödemiş gazilerimizin hak arama eylemine mecbur kalması ve eylemlerinin zorla sonlandırılması, toplumsal vicdanı yaralamaktadır" dedi.

Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Er ve erbaş statüsündeki gaziler ile er şehit yakınları, 13 Temmuz'dan bu yana Güvenpark'ta "eşit özlük hakları" talebiyle adalet nöbeti tutuyor. 19 Ağustos sabahı polis ekipleri alana operasyon düzenledi. Eylemciler zorla Güvenpark'tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyum Evi'ne götürüldü; park bariyerlerle kapatıldı. Konuyla ilgili iki hafta önce TBMM'de kabul edilen yasa bazı olumlu düzenlemeler içermekle birlikte, emsal statü ve eşit özlük hakları talebini karşılamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yasadaki bu eksiklikleri ve eşitsizlikleri Genel Kurul'da ısrarla dile getirmemize rağmen, sorun ne yazık ki çözülmedi. Vatan için bedel ödemiş gazilerimizin hak arama eylemine mecbur kalması ve eylemlerinin zorla sonlandırılması, toplumsal vicdanı yaralamaktadır. TBMM'nin yeni yasama yılında gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın sorunlarının çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz…"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

Skandalı İsrailli bakan paylaştı! İzleme kabinleri de olacak
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki: Türkiye tehditlerle geri adım atmaz

Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Avrupa'nın göbeğinde polis, 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi