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Tunus ile İran arasında son dönemde artan diplomatik temaslar, Tahran'ın Kuzey Afrika'daki hedeflerini ve Mağrib bölgesindeki nüfuz arayışını yeniden gündeme getirdi.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 6 Kasım'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan bölgesel krizlerin sona erdirilmesi, Arap ve İslam ülkelerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakerelerin önemini vurguladı.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli adımlar atıldı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Mayıs 2024'te İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere Tahran'a gitti.

Tunus aynı yıl İran vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Eylül 2025'teki Tunus ziyareti sırasında iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılacağını açıkladı.

Tunuslu siyasetçi ve uzmanlar, AA muhabirine, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın niteliğini ve İran'ın bölgesel hedeflerini değerlendirdi.

İran ile ilişkiler olağan diplomatik temasların parçası

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi ve insan hakları aktivisti Said Buacile, İran'ın Tunus ile ilişkilerinin devletler arasındaki olağan diplomatik temaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın dünyanın herhangi bir ülkesiyle doğrudan ve yapıcı ilişkiler kurma hakkı bulunduğunu ifade eden Buacile, iki ülke arasındaki görüş alışverişinin de diplomatik ilişkilerin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Tunus kamuoyunda ABD emperyalizmine karşı güçlü bir toplumsal duyarlılık bulunduğuna işaret eden Buacile, Gazze'deki saldırılara ve halkların haklarının ihlal edilmesine yönelik tepkilerin, İran'a ilişkin kamuoyu algısını da etkileyebileceğini dile getirdi.

Yakınlaşmanın diplomatik boyutu ağır basıyor

Eski Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Tarık el-Kehlavi de İran ile yakınlaşmanın, 2011 devrimi öncesinde de var olan bir dış politika eğiliminin yeniden canlanması olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Tunus'un son yıllarda dışa açılma yönünde adımlar attığını belirten Kehlavi, İran vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini bu sürecin örneklerinden biri olarak gösterdi.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki son görüşmeye ilişkin Kehlavi, "Tunus ile istişare edilmesinin diplomatik boyutu, diğer boyutlarından daha ağır basıyor." dedi.

Tunus kamuoyunun bazı kesimlerinde emperyalizme ve askeri saldırılara karşı çıkan hareketlere yönelik sempati bulunduğunu aktaran Kehlavi, buna karşın İran'ın mezhepsel nitelik taşıyan faaliyetlerine ilişkin çekincelerin de sürdüğünü ifade etti.

Kehlavi, İran'ın Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde Şiiliği yaymaya yönelik girişimlerde bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerin bazı çevrelerde rahatsızlığa yol açtığını dile getirdi.

İran, Tunus üzerinden Mağrib'deki etkisini artırmayı hedefliyor

Siyasi analist Şakir eş-Şerfi ise İran'ın Tunus'u Mağrib bölgesindeki nüfuzunu genişletmek için bir çıkış noktası olarak gördüğünü söyledi.

İran'ın Tunus'a ilgisinin 2011 devriminden önceye dayandığını belirten Şerfi, eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde de Tahran'ın ülkede siyasi ve kültürel ilişkilerini geliştirdiğini ileri sürdü.

Şerfi, İran'ın Tunus'taki büyükelçiliği ve kültür merkezinin aralarında akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 12 bin Tunuslunun İran'ı ziyaretini organize ettiğini iddia etti.

İran'ın devrim sonrasında Tunus'taki devlet kurumlarının zayıflamasından yararlanarak nüfuzunu artırmaya çalıştığını savunan Şerfi, Tahran'ın farklı siyasi çevrelerle temas kurarak destek arayışına girdiğini öne sürdü.

İran'ın Tunus'u Mağrib ülkelerine açılan bir kapı olarak değerlendirdiğini belirten Şerfi, Tahran'ın bölgedeki temel hedeflerinin İran'ın uluslararası imajını güçlendirmek ve ABD ile İsrail karşısındaki politikalarına destek sağlamak olduğunu söyledi.

Şerfi, bazı Tunuslu derneklerin İran'ın desteklediği "direniş" söylemine yakın durduğu ve Tahran'ın ülkede bu doğrultuda toplumsal destek oluşturmaya çalıştığı görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA