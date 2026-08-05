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Tunus'tan Gine'ye gönüllü dönüş: 127 göçmen uğurlandı

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TUNUS (AA) – Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Tunus'ta yürüttüğü gönüllü geri dönüş programı kapsamında 127 düzensiz göçmenin hava yoluyla Gine'ye dönüşünün sağlandığını açıkladı.

TUNUS (AA) – Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Tunus'ta yürüttüğü gönüllü geri dönüş programı kapsamında 127 düzensiz göçmenin hava yoluyla Gine'ye dönüşünün sağlandığını açıkladı.

IOM Tunus Ofisinden yapılan açıklamaya göre, gönüllü geri dönüş ve yeniden uyum programı kapsamında gerçekleştirilen uçuşla 88 erkek, 17 kadın ve 22 çocuktan oluşan 127 düzensiz göçmen dün Gine'ye gönderildi.

Açıklamada, IOM'un 2026 yılının ocak ayından bu yana aynı program kapsamında 4 bin 305 düzensiz göçmenin menşe ülkelerine gönüllü dönüşüne destek verdiği, programın göçmenlerin sürdürülebilir yeniden uyum sürecine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Programdan en fazla yararlanan ülkelerin Gine, Fildişi Sahili ve Kamerun olduğu aktarılan açıklamada, uygulamanın Tunuslu yetkililer, ulusal ortaklar ile göçmenlerin menşe ülkelerinin diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleriyle işbirliği içinde yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, programın Avrupa Birliği (AB) ile İsveç, Danimarka ve Norveç'in finansmanıyla yürütülen "Kuzey Afrika'da Göçmenlerin Korunması, Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu" projesi kapsamında uygulandığı bildirildi.

Tunus, son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktalarından biri olmayı sürdürürken, IOM ülkede gönüllü geri dönüş programı kapsamında düzenli olarak göçmenlerin menşe ülkelerine dönüşünü organize ediyor.

Kaynak: AA
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