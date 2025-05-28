Tunus'ta Türk Filmleri Haftası Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Tunus'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında oyuncu Ekin Koç, Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) söyleşi ve imza gününe katıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Tunus YEE işbirliğinde gerçekleştirilen film haftası, Türk dizileri ve filmlerinin etkisini pekiştirmeyi ayrıca yapımcı ve yönetmenlerle izleyicileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Tunus'un La Marsa bölgesinde yer alan L'Agora Sineması'nda gerçekleştirilen haftada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 5 film gösterime sunuluyor.

Film haftası kapsamında gösterilen "Bizim İçin Şampiyon" filmin başrol oyuncusu Ekin Koç'un katılımı ile YEE'de düzenlenen söyleşiye, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ataşesi Yunus Düzcü, YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, YEE öğrencileri ve Tunuslu izleyiciler katıldı.

Söyleşide katılımcıların sorularını yanıtlayan Koç, Tunus'ta izleyicileriyle buluşmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.

Söyleşinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Koç, "Tunus'a ilk kez geliyorum. 'Bizim İçin Şampiyon' filminin gösterimi için geldim ve çok mutlu oldum. Burası, benim doğup büyüdüğüm şehre çok benziyor, bu yüzden kendimi Tunus'ta evimde gibi hissediyorum." dedi.

"İnsanların birkaç hikayeye üzerinden bir araya gelmesi harika bir şey."

Tunus'ta izleyicilerle ve sevenleriyle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Söyleşimize, bir sürü insan geldi bu benim için inanılmaz mutluluk verici. Dünyanın bambaşka bir yerinde, bambaşka şartlarda yaşamış insanların birkaç hikayeye üzerinden bir araya gelmesi harika bir şey yani. Buna şahit olmak bunun bir parçası olmak daha da güzel. Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkıp insanlara bir bağ kurabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. İnsanların Türk dizileri izlediğini biliyordum ama 12 yıl önce yaptığım işin üzerine bile sorular sorulması çok enteresan. Bu kadar yakından takip edildiğini bilmiyordum. Bu benim için çok heyecan verici bir durum."

"Türkiye dizi film sektöründe dünyada 2. sırada."

Kültür hayatında sinemanın etki alanının çok geniş olduğunu belirten Büyükelçi Demircan da Türkiye dizi film sektöründe dünyada ikinci sırada. Dünyanın her tarafında dizilerden dolayı Türkçe öğrenen, Türkçesini geliştiren çok insanla karşılaşıyoruz. Kültürümüzü yayma anlamında en önemli aracımız Türkçe, bu çerçevede dizlerimiz ve sinemamız çok tesirli. Bu yüzden Türk filmlerinin gösterildiği bir sinema haftası düzenledik. Biri çocuklarımıza yönelik olmak üzere 5 güzel yapım seyircisiyle buluşuyor." dedi.

Oyuncu Koç'u Tunus'ta ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Demircan, "Türkçe öğrenen insanların bu şekilde oyuncularla bir araya gelmesi çok önemli. Katılımcıların söyleşiden dolayı mutlu olduklarını müşahede ettim. Çünkü sonuçta sinemada veya televizyonda gördükleri oyuncuları gerçek hayatta görmek onlara heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin Türkçe öğrenmelerindeki en büyük etkenlerden birisi film ve diziler"

Söyleşiye ev sahipliği yapan YEE Koordinatörü Çevik de oyuncu Koç'un katıldığı söyleşinin çok keyifli ve coşkulu olduğunu söyledi.

Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Tunus Büyükelçiliğimiz ile Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimizin işbirliği ile gerçekleştirmiş olduğumuz Türk Filmleri Haftası çok keyifli bir şekilde devam ediyor. YEE'de Engin Koç beyefendi ile düzenlediğimiz söyleşide katılımcılar Türkçe konuştular. Katılımcılar, Türkçe öğrenmelerindeki en büyük etkenlerden birisin Türk film ve dizileri olduğunu ifade ettiler. Gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz."

Tunus'ta 25-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Filmleri Haftasında, "Rafadan Tayfa: Kapadokya", "Gülizar" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday", başrolünde Ekin Koç'un yer aldığı "Bizim İçin Şampiyon" ve Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmleri izleyicileriyle buluşuyor.