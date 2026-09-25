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Tunus'ta Sumud Filosu yöneticilerine destek gösterisine katılan 12 kişi tutuklandı

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Tunus Asliye Mahkemesi Savcılığı, cumartesi başkent Tunus'ta düzenlenen Sumud Filosu destek gösterisine katılan 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Gözaltına alınan çocuk yaştaki kişi çocuk mahkemesine sevk edildi, tutuklanan 12 kişi 30 Eylül Çarşamba hakim karşısına çıkacak.

TUNUS (AA) – Tunus'ta, Sumud Filosu'nun tutuklu yöneticileriyle dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye katılan 12 kişi tutuklandı.

Sumud Filosu tutuklularını savunma heyeti üyesi avukat Bassam Trifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus Asliye Mahkemesi Savcılığının, cumartesi günü başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye katılan 12 kişinin tutuklanmasına karar verdiğini belirtti.

Trifi, gösteride gözaltına alınan çocuk yaştaki bir kişinin ise çocuk mahkemesine sevk edildiğini söyledi.

Tutuklanan 12 kişinin 30 Eylül Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılacağını aktaran Trifi, göstericilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Tunus Sumud Filosu Komitesi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, filonun tutuklu üyeleriyle dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan 15'ten fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, daha sonra iki kadının serbest bırakıldığını, diğerlerinin ise gözaltında tutulduğunu bildirmişti.

Başkent Tunus'ta cumartesi günü düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katılmış, eylemciler mart ayından bu yana "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu bulunan 4 Sumud Filosu üyesinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Gösteride, tutuklu bulunan Vail Nuar, Nebil Şenufi, Gassan Buğdiri ve Gassan Henşiri'nin fotoğrafları taşınmıştı.

Tunus yargısı, 11 Eylül'de söz konusu 4 kişinin tutukluluk süresini aynı soruşturma kapsamında 4 ay daha uzatmıştı.

16 Mart'ta ise Sumud Filosu yönetim komitesinin 7 üyesi "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanmış, bunlardan 3'ü daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sumud Komitesi ve aktivistlerin savunma heyeti, tutukluların serbest bırakılmasını talep ederken, faaliyetlerinin Filistinlilerle dayanışma eylemleri ve Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması girişimleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Kaynak: AA
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