Tunus'ta 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, büyükelçilik mensupları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Program, sunucu Üçüncü Katip Güneş Alas'ın açılış konuşmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 15 Temmuz şehitleri ve hayatını kaybeden gaziler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği direnişi ve demokrasi mücadelesini anlatan kısa belgesel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak yaptığı tarihi konuşma katılımcılara izletildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihine altın harflerle yazılan bir demokrasi destanı olduğunu söyledi.

Demircan, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün devleti, demokrasiyi, milli iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan hain darbe girişiminde bulunduğunu belirterek darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladığını, güvenlik kurumlarını hedef aldığını ve masum vatandaşlara ateş açmaktan çekinmediğini ifade etti.

Darbe girişimini boşa çıkaran en önemli unsurun Türk milletinin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkma iradesi olduğunu vurgulayan Demircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlarca vatandaşın siyasi görüşü, yaşam tarzı ve inancı ne olursa olsun meydanları doldurarak milli iradeye sahip çıktığını dile getirdi.

Demircan, 15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edilmesi değil, aynı zamanda demokrasinin, hukuk devletinin ve millet egemenliğinin korunması açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Şehitlerin vatan sevgisinin en yüce timsali olduğunu, gazilerin ise milletin onur ve gurur kaynağı olarak tarihteki müstesna yerlerini aldığını belirten Demircan, gelecek nesillere düşen en önemli görevin onların fedakarlıklarını unutmamak ve demokrasiye her şart altında sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Milletlerin hafızasının geleceklerini inşa eden en güçlü temellerden biri olduğunu ifade eden Demircan, 15 Temmuz'un güçlü devletlerin en büyük dayanağının yalnızca kurumları değil, aynı zamanda milletleriyle kurdukları sarsılmaz bağ olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bugün de geçmişinden ve milletinden aldığı güçle bölgesinde barışın, istikrarın ve işbirliğinin güçlendirilmesi için kararlılıkla çalıştığını belirten Demircan, dostluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkar anlayışı temelinde uluslararası ilişkilerini geliştirirken demokrasi, hukuk düzeni ve devlet kurumlarını daha da güçlendirme iradesini sürdürdüğünü ifade etti.

Tunus'ta görev yaparken iki ülke arasındaki tarihi bağların geliştirilmesine, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine ve halklar arasındaki dostluğun pekiştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Demircan, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin yanında duran ve dayanışma mesajları veren dost ülkelere teşekkür etti.

Büyükelçi Demircan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Program, katılımcıların Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tunus Program Koordinasyon Ofisinin desteğiyle hazırlanan ve Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.